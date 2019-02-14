Кабинету
министров следует ускорить подготовку заключения по законопроекту о
проведении техосмотров, чтобы депутаты рассмотрели его во втором чтении.
Об этом на пленарном заседании заявил председатель нижней палаты
Вячеслав Володин.
Кабинету
министров следует ускорить подготовку заключения по законопроекту о
проведении техосмотров, чтобы депутаты рассмотрели его во втором чтении.
Об этом на пленарном заседании заявил председатель нижней палаты
Вячеслав Володин.
Нормативно-правовой
акт вводит фото– и видеофиксацию техосмотра. Это позволит доказать факт
его проведения. Также законопроект устанавливает контроль государства за
соблюдением требований операторов техосмотра.
Кроме
того, прописаны требования к материально-технической базе, предлагается
оформлять электронный документ с подписью технического эксперта. В
первом чтении депутаты приняли документ еще в декабре.
"Мы
планируем предложить либо в форме обращения, либо в форме протокольного
поручения принять решение, которое бы ускорило оформление такого
заключения Министерством экономического развития с тем, чтобы мы могли
рассмотреть законопроект во втором чтении", – сказал спикер Госдумы
Вячеслав Володин.
По
его словам, нижняя палата попросит о содействии в этом вопросе
постоянного представителя кабмина в Думе Александра Синенко.
"Этот закон
очень важный, решает вопрос и безопасности граждан, и будет вводиться
ответственность перевозчиков", – добавил законодатель.
В
свою очередь, глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев
сообщил, что в четверг депутаты обсудят этот вопрос с представителями
кабмина на отдельной встрече. Будет затронут вопрос функционирования
подзаконных актов к закону о лицензировании автобусных перевозок.
Напомним,
ранее депутаты в первом чтении приняли об усилении
ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия,
повлекшего по причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть
одного, двух или более лиц. Максимальное наказание составит семь лет
лишения свободы.