Кабинету министров следует ускорить подготовку заключения по законопроекту о проведении техосмотров, чтобы депутаты рассмотрели его во втором чтении. Об этом на пленарном заседании заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Кабинетуминистров следует ускорить подготовку заключения по законопроекту опроведении техосмотров, чтобы депутаты рассмотрели его во втором чтении.Об этом на пленарном заседании заявил председатель нижней палатыВячеслав Володин.Нормативно-правовойакт вводит фото– и видеофиксацию техосмотра. Это позволит доказать фактего проведения. Также законопроект устанавливает контроль государства засоблюдением требований операторов техосмотра.Крометого, прописаны требования к материально-технической базе, предлагаетсяоформлять электронный документ с подписью технического эксперта. Впервом чтении депутаты приняли документ еще в декабре."Мыпланируем предложить либо в форме обращения, либо в форме протокольногопоручения принять решение, которое бы ускорило оформление такогозаключения Министерством экономического развития с тем, чтобы мы моглирассмотреть законопроект во втором чтении", – сказал спикер ГосдумыВячеслав Володин.Поего словам, нижняя палата попросит о содействии в этом вопросепостоянного представителя кабмина в Думе Александра Синенко."Этот законочень важный, решает вопрос и безопасности граждан, и будет вводитьсяответственность перевозчиков", – добавил законодатель.свою очередь, глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичевсообщил, что в четверг депутаты обсудят этот вопрос с представителямикабмина на отдельной встрече. Будет затронут вопрос функционированияподзаконных актов к закону о лицензировании автобусных перевозок.Напомним,ранее депутаты в первом чтении приняли об усиленииответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия,повлекшего по причинение тяжкого вреда здоровью, а также смертьодного, двух или более лиц. Максимальное наказание составит семь летлишения свободы.