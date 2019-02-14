Депутат Саратовской областной думы Гагик Киракосян помог пострадавшему в ДТП мальчику. Прошлой осенью 10-летнего Егора Мазина сбила машина, когда он выходил из автобуса.

Депутат Саратовской областной думы Гагик Киракосян помогпострадавшему в ДТП мальчику. Прошлой осенью 10-летнего Егора Мазина сбиламашина, когда он выходил из автобуса.Трагедия произошла в сентябре 2018 года, школьника доставилив балаковскую больницу. Мальчик получил тяжелые травмы, перенес несколькосложных операций и до сих пор прикован к кровати. Он не может говорить и ходить,дышит Егор с помощью специального аппарата.В общественную приемную Балаковского отделения "ЕдинаяРоссия" за помощью обратился отец школьника Аркадий Мазин. На просьбу откликнулсядепутат Гагик Киракосян.Он оплатит поездку маленького Егора в Москву, где емусделают еще одну операцию, после которой он сможет нормально дышать иразговаривать.Депутат также окажет материальную помощь для покупки дорогостоящегоприбора, необходимого для нормальной транспортировки мальчика в столицу.Гагик Киракосян пообещал следить за судьбой Егора и принеобходимости помогать, чтобы мальчик выздоровел и встал на ноги.