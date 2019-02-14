Депутат Саратовской областной думы Гагик Киракосян помог
пострадавшему в ДТП мальчику. Прошлой осенью 10-летнего Егора Мазина сбила
машина, когда он выходил из автобуса.
Депутат Саратовской областной думы Гагик Киракосян помог
пострадавшему в ДТП мальчику. Прошлой осенью 10-летнего Егора Мазина сбила
машина, когда он выходил из автобуса.
Трагедия произошла в сентябре 2018 года, школьника доставили
в балаковскую больницу. Мальчик получил тяжелые травмы, перенес несколько
сложных операций и до сих пор прикован к кровати. Он не может говорить и ходить,
дышит Егор с помощью специального аппарата.
В общественную приемную Балаковского отделения "Единая
Россия" за помощью обратился отец школьника Аркадий Мазин. На просьбу откликнулся
депутат Гагик Киракосян.
Он оплатит поездку маленького Егора в Москву, где ему
сделают еще одну операцию, после которой он сможет нормально дышать и
разговаривать.
Депутат также окажет материальную помощь для покупки дорогостоящего
прибора, необходимого для нормальной транспортировки мальчика в столицу.
Гагик Киракосян пообещал следить за судьбой Егора и при
необходимости помогать, чтобы мальчик выздоровел и встал на ноги.