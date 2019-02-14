Несколько лет назад СМИ взорвала новость о том, что Игорь Верник увел жену у известного актера Артема Ткаченко. Якобы артистка и модель Евгения Храповицкая не устояла перед обаянием шоумена и ушла из семьи. Меж тем, Ткаченко эту ситуацию до сегодняшнего дня не комментировал.

Несколько лет назад СМИ взорвала новость о том, что ИгорьВерник увел жену у известного актера Артема Ткаченко. Якобы артистка и модель ЕвгенияХраповицкая не устояла перед обаянием шоумена и ушла из семьи. Меж тем, Ткаченкоэту ситуацию до сегодняшнего дня не комментировал.Артем признался, что в тот год специально не читал новости осебе, так как в них не было ни слова правды. По словам знаменитости, Верникдействительно приударил за Евгенией, но уже после того, как они развелись."Игорь Верник хороший артист, интересный мужчина... Почемунет? Честно говоря, не знаю, насколько правда, но мне кажется, что не совсем. Есть там какая-то доля лукавства. Насколько я помню, после нашего расставанияЖеня познакомилась с Игорем", – рассказал Ткаченко в эфире программы "Судьбачеловека" телеканала "Россия 1".Также артист признался, что брак с Храповицкой был оченьпоспешным, поэтому и продлился недолго. Общий ребенок не удержалих от развода."Через год родился ребенок, и еще на год нас хватило. Всегодва годы мы прожили вместе. Я думаю очень стремительно все случилось. Мы совсемне успели подготовиться друг к другу и понять, чего мы друг от друга хотим, чтомы за люди. Мы оказались не друг для друга", – поведал Артем.Ткаченко признался, что до сих пор дружит с Евгенией. Имудалось сохранить теплые отношения, более того Храповицкая познакомила его стретьей супругой – актрисой Екатериной Стеблиной.Добавим, что первой женой Ткаченко была актриса РавшанаКуркова. Будущие супруги познакомились на "Кинотавре". Вместе онипрожили около шести лет, но в какой-то момент, признается актер, стали большезаниматься профессией, а не семьей. В итоге их союз распался.