Турция испытывает серьезное давление со стороны США из-за покупки российских комплексов С-400. Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об этом перед своей встречей с Владимиром Путиным.

Турция испытывает серьезное давление со стороны США из-запокупки российских комплексов С-400. Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказалоб этом перед своей встречей с Владимиром Путиным."Относительно С-400. Всем известно, что американскоеруководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом", -сказал Эрдоган перед началом переговоров в Сочи.Ранее Вашингтон посоветовал Анкаре не закупать российскиесистемы противоракетной обороны. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисонвыразила беспокойство наличием любого рода российских систем ПРО встране-союзнике.Россия и Турция заключили сделку по С-400 еще в декабре 2017года. Согласно договору, в октябре 2019 года Анкара получит четыре дивизионаС-400 на сумму два с половиной миллиарда долларов. Эта договоренность вызвалаобеспокоенность со стороны США, которые многократно критиковали Анкару засделку с Москвой.Контракт о покупке С-400 стал камнем преткновения в вопросепоставок американских F-35 в Турцию. США переживают по поводу военного сотрудничестваМосквы и Анкары еще и потому, что Госдеп недавно одобрил сделка с Турцией попродаже ей противоракетных систем Patriot на три с половиной миллиарда долларов.Турецкая позиция не раз озвучивалась руководством станы и остаетсяпрежней: Эрдоган не откажется от покупки С-400, даже если купит у США комплексыPatriot. Правда, покупка американских систем теперь под болшим вопросом, говорятэксперты.