Турция испытывает серьезное давление со стороны США из-за
покупки российских комплексов С-400. Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал
об этом перед своей встречей с Владимиром Путиным.
Турция испытывает серьезное давление со стороны США из-за
покупки российских комплексов С-400. Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал
об этом перед своей встречей с Владимиром Путиным.
"Относительно С-400. Всем известно, что американское
руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом", -
сказал Эрдоган перед началом переговоров в Сочи.
Ранее Вашингтон посоветовал Анкаре не закупать российские
системы противоракетной обороны. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон
выразила беспокойство наличием любого рода российских систем ПРО в
стране-союзнике.
Россия и Турция заключили сделку по С-400 еще в декабре 2017
года. Согласно договору, в октябре 2019 года Анкара получит четыре дивизиона
С-400 на сумму два с половиной миллиарда долларов. Эта договоренность вызвала
обеспокоенность со стороны США, которые многократно критиковали Анкару за
сделку с Москвой.
Контракт о покупке С-400 стал камнем преткновения в вопросе
поставок американских F-35 в Турцию. США переживают по поводу военного сотрудничества
Москвы и Анкары еще и потому, что Госдеп недавно одобрил сделка с Турцией по
продаже ей противоракетных систем Patriot на три с половиной миллиарда долларов.
Турецкая позиция не раз озвучивалась руководством станы и остается
прежней: Эрдоган не откажется от покупки С-400, даже если купит у США комплексы
Patriot. Правда, покупка американских систем теперь под болшим вопросом, говорят
эксперты.