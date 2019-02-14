Московский кредитный банк (МКБ) произвел размещение евробондов на 500 миллионов евро. Первоначальная доходность составляла 5,25-5,5%, но позже ее снизили до 5,15%. Все из-за высокой популярности еврооблигаций МКБ, спрос на которые в два раза превысил предложение.

Московскийкредитный банк (МКБ) произвел размещение евробондов на 500 миллионовевро. Первоначальная доходность составляла 5,25-5,5%, но позже ееснизили до 5,15%. Все из-за высокой популярности еврооблигаций МКБ,спрос на которые в два раза превысил предложение.Инвесторыиз континентальной Европы купили 45% выпуска, говорится в пресс-релизеМКБ. Большая часть пришлась на представителей Германии (20% бумаг).Активно покупали евробонды Московского кредитного банка швейцарскиеинвесторы (14%) и французские (6%).Такжев размещении приняли участие представители США и Великобритании (26%),стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (4%). Четверть еврооблигацийприобрели российские инвесторы – банки и частные лица, отметили в МКБ.По словам председателя правления кредитной организации Владимира Чубаря,помимо удлинения сроков пассивной базы Московский кредитный банкобеспечил диверсификацию обязательств по валютам и расширил базуинвесторов.Онотметил, что в текущем году интерес к российским бумагам у зарубежныхинвесторов вновь на высоте. "Для нас это стало предпосылкой для того,чтобы предложить дебютное размещение в евро в первую очередь инвесторамиз континентальной Европы", – сказал представитель МКБ.Встречис покупателями евробондов прошли 7-11 февраля в США и Европе. Запоследние годы МКБ уже пятый раз выводит на рынок европейские облигации.Размещение организовали Citi, Societe Generale, ING, Sova Capital и Газпромбанк.Напомним, ранее Московский кредитный банк объявил о запуске виртуального пуллинга– нового продукта для клиентов из числа юридических лиц. Остатки насчетах участников пула объединяются для начисления процентов безфизического движения денег.ТакжеМКБ представил услугу "Автоматический овернайт" -новый продукт для юридических лиц. В автоматическом режиме они смогутразместить денежные средства и получать доход по процентам. Средства надепозит овернайт вносятся в конце рабочего дня, а на утровыплачиваются проценты.Московскийкредитный банк – частный коммерческий банк, предлагающий услуги как дляфизических, так и для юридических лиц. МКБ стабильно занимает высокиестрочки в экспертных рейтингах и входит в ТОП системно значимыхроссийских кредитных организаций.