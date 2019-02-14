Московский
кредитный банк (МКБ) произвел размещение евробондов на 500 миллионов
евро. Первоначальная доходность составляла 5,25-5,5%, но позже ее
снизили до 5,15%. Все из-за высокой популярности еврооблигаций МКБ,
спрос на которые в два раза превысил предложение.
Московский
кредитный банк (МКБ) произвел размещение евробондов на 500 миллионов
евро. Первоначальная доходность составляла 5,25-5,5%, но позже ее
снизили до 5,15%. Все из-за высокой популярности еврооблигаций МКБ,
спрос на которые в два раза превысил предложение.
Инвесторы
из континентальной Европы купили 45% выпуска, говорится в пресс-релизе
МКБ. Большая часть пришлась на представителей Германии (20% бумаг).
Активно покупали евробонды Московского кредитного банка швейцарские
инвесторы (14%) и французские (6%).
Также
в размещении приняли участие представители США и Великобритании (26%),
стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (4%). Четверть еврооблигаций
приобрели российские инвесторы – банки и частные лица, отметили в МКБ.
По словам председателя правления кредитной организации Владимира Чубаря,
помимо удлинения сроков пассивной базы Московский кредитный банк
обеспечил диверсификацию обязательств по валютам и расширил базу
инвесторов.
Он
отметил, что в текущем году интерес к российским бумагам у зарубежных
инвесторов вновь на высоте. "Для нас это стало предпосылкой для того,
чтобы предложить дебютное размещение в евро в первую очередь инвесторам
из континентальной Европы", – сказал представитель МКБ.
Встречи
с покупателями евробондов прошли 7-11 февраля в США и Европе. За
последние годы МКБ уже пятый раз выводит на рынок европейские облигации.
Размещение организовали Citi, Societe Generale, ING, Sova Capital и Газпромбанк.
Напомним, ранее Московский кредитный банк объявил о запуске виртуального пуллинга
– нового продукта для клиентов из числа юридических лиц. Остатки на
счетах участников пула объединяются для начисления процентов без
физического движения денег.
Также
МКБ представил услугу "Автоматический овернайт" -
новый продукт для юридических лиц. В автоматическом режиме они смогут
разместить денежные средства и получать доход по процентам. Средства на
депозит овернайт вносятся в конце рабочего дня, а на утро
выплачиваются проценты.
Московский
кредитный банк – частный коммерческий банк, предлагающий услуги как для
физических, так и для юридических лиц. МКБ стабильно занимает высокие
строчки в экспертных рейтингах и входит в ТОП системно значимых
российских кредитных организаций.