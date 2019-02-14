Международная шахматная федерация намерена продолжать кампанию по приобретению шахматами олимпийского гражданства. Теперь руководство ФИДЕ во главе с россиянином Аркадием Дворковичем хочет добиться включения в программу летних Олимпийских игр-2024 в Париже быстрых шахмат.

Международная шахматная федерация намерена продолжать кампанию по приобретению шахматами олимпийского гражданства. Теперь руководство ФИДЕ во главе с россиянином Аркадием Дворковичем хочет добиться включения в программу летних Олимпийских игр-2024 в Париже "быстрых шахмат".Накануне ФИДЕ объявила о старте соответствующих мероприятий, сообщает VOA. При этом, если ранее организация продвигала в качествен "основного блюда" классические шахматы, то теперь намерена бороться за олимпийский статус состязаний по блицу и рапиду, то есть шахматным состязаниям с укороченным временным контролем.Международный олимпийский комитет (МОК) признал шахматы спортом в 1999 году, а в 2000-м вид был представлен на Олимпиаде в Сиднее в качестве показательного. Шахматы могли быть включены в программу летних Игр-2020 в Токио, однако МОК отверг эту возможность. Ранее ФИДЕ под руководством Кирсана Илюмжинова пыталась добиться включения шахмат в программу зимних Олимпиад.Чемпионаты мира по блицу и рапиду в последние годы проводятся регулярно. В конце 2018 года турниры среди мужчин и женщин принимал Санкт-Петербург и победителями стали в блице – чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен и россиянка Екатерина Лагно, а в рапиде – российский гроссмейстер Даниил Дубов и китаянка Цзюй Венцзюнь.