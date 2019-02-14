Сотрудники ФСБ проводят обыски у трех жителей Крыма, которые подозреваются в организации и участии в деятельности террористической организации Хизб ут-Тахрир(запрещена в России). Возбуждены уголовные дела.

Сотрудники ФСБ проводят обыски у трех жителей Крыма, которые подозреваются в организации и участии в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ФСБ России, подозреваемые проживают в Красногвардейском районе Крыма. В отношении них возбуждены уголовное дела.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о нарастании угрозы полуострову со стороны украинских спецслужб и "Хизб ут-Тахрир".