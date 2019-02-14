В Сибае создадут рабочую группу по мониторингу острой экологической ситуации в городе. Такое поручение дал глава Мининистерства природы РФ Дмитрий Кобылкин на совещании по оценке рисков в связи с окислением в карьере горных пород.

В Сибае создадут рабочую группу по мониторингу острой экологической ситуации в городе. Такое поручение дал глава Мининистерства природы РФ Дмитрий Кобылкин на совещании по оценке рисков в связи с окислением в карьере горных пород. В настоящий момент на месте ЧП работают 24 врача из региональных медучреждений. Также подключены 6 клинических педиаторов и ординаторов из БГМУ, сообщает ГТРК "Башкортостан".Расширенные медбригады будут работать в Сибае до 1 марта. На данный момент они уже приняли порядка двенадцати тысяч человек, в том числе детей. Каждый день доктора осматривают до 40 пациентов. Жалобы в основном поступают на поражение дыхательных путей и сердечно-сосудистые заболевания."Есть проблема с нехваткой узких специалистов, но ситуация в целом стабилизировалась", — заявил и.о. министра здравоохранения Башкортостана Максим Забелин. Бригады специалистов, оказывающих медицинскую помощь и помощь в реабилитации, регулярно выезжают в город.Однако жители города в открытом письме призвали не реагировать на тех, кто пытается дестабилизировать общую обстановку в Сибае. По их мнению, недобросовестные политтехнологи хотят использовать непростую ситуацию, чтобы посеять панику. Между тем, власти используют все возможные средства, чтобы разрешить проблему. Депутаты горсовета уже подписали обращение.