Глядя на киевскую пианистку, хочется выражаться словами секретаря из романа 12 стульев о жене прокурора: Сама юность волнующая, // Сама младость ликующая, // К поцелуям зовущая, // Вся такая воздушная. Сексуальная донельзя, Виталина не устает возбуждать народ.

Глядя на киевскую пианистку, хочется выражаться словами секретаря из романа "12 стульев" о жене прокурора: "Сама юность волнующая, // Сама младость ликующая, // К поцелуям зовущая, // Вся такая воздушная". Сексуальная донельзя, Виталина не устает возбуждать народ.Затащить в постель хотели бы, конечно, многие мужчины страны. Даже ее бывший муж Армен Джигарханян был без ума от форм украинской чаровницы: "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – говорил о своей безудержной сексуальной страсти престарелый актер. Пианистка отдала ему лучшие годы жизни и была верна, даже когда артист на всю страну незаслуженно поливал ее грязью и обзывал воровкой. В итоге сам остался у разбитого корыта.А Виталина расцвела, стала еще прекраснее и женственнее! Теперь ее утешает молодой красавец – ненасытный в постели Прохор Шаляпин. Он готов носить свою богиню на руках. В Инстаграме певца появилось очень эротичное фото, где он запечатлен с возлюбленной. Голая и влажная Виталина держит в руках клубничку и бокал шампанского. Народ в истерике от увиденного. Ведь чертовка ужас как хороша!Прохор и Виталина почти месяц не видели друг другу, изголодались и истосковались. И в день всех влюбленных их тела наконец-то соединились."Прохор, желаю Вам с Виталиночкой большого и светлого счастья! Берегите друг друга!", "Соскучились друг по другу... так мило", "Дождалась любимого. Будьте счастливы", – умиляется народ в комментариях. Правда, не все понимают, кто фотографировал влюбленных в сей интимный момент? Ну, не же, в конце концов!