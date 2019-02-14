Депутаты сделают все возможное, чтобы помочь участникам боевых действий в Афганистане. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на открытии выставки, посвященной 30-летию вывода советских войск из этой страны.

Депутатысделают все возможное, чтобы помочь участникам боевых действий вАфганистане. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин наоткрытии выставки, посвященной 30-летию вывода советских войск из этойстраны.Парламентарийвыразил слова благодарности и признательности воинам-интернационалистами призвал почтить память тех, кто выполнял воинский долг. По егословам, необходимо помнить тех, кто противостоял террористическойугрозе.Володинподчеркнул, что Госдума сделает все, чтобы оказать помощь организациямветеранов и участникам боев в Афганистане. "У нас сегодня этиорганизации пользуются уважением, поддержкой, и хотелось бы, чтобы этаработа продолжалась", – сказал спикер.свою очередь, глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверовотметил важность открывшейся выставки. Парламентарий напомнил, чтоафганцы активно участвуют в патриотическом воспитании подрастающегопоколения.России 15 февраля отмечается день памяти воинов-интернационалистов,исполнявших долг за пределами Отечества. Памятная дата установлена вчесть вывода советских войск из Афганистана.Советскиевойска выполняли интернациональный долг в этой стране 10 лет – с 1979по 1989 года. Последняя колонна советских войск покинула территориюАфганистана 15 февраля 1989 года.