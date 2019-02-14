Депутаты
сделают все возможное, чтобы помочь участникам боевых действий в
Афганистане. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на
открытии выставки, посвященной 30-летию вывода советских войск из этой
страны.
Депутаты
сделают все возможное, чтобы помочь участникам боевых действий в
Афганистане. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на
открытии выставки, посвященной 30-летию вывода советских войск из этой
страны.
Парламентарий
выразил слова благодарности и признательности воинам-интернационалистам
и призвал почтить память тех, кто выполнял воинский долг. По его
словам, необходимо помнить тех, кто противостоял террористической
угрозе.
Володин
подчеркнул, что Госдума сделает все, чтобы оказать помощь организациям
ветеранов и участникам боев в Афганистане. "У нас сегодня эти
организации пользуются уважением, поддержкой, и хотелось бы, чтобы эта
работа продолжалась", – сказал спикер.
В
свою очередь, глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов
отметил важность открывшейся выставки. Парламентарий напомнил, что
афганцы активно участвуют в патриотическом воспитании подрастающего
поколения.
В
России 15 февраля отмечается день памяти воинов-интернационалистов,
исполнявших долг за пределами Отечества. Памятная дата установлена в
честь вывода советских войск из Афганистана.
Советские
войска выполняли интернациональный долг в этой стране 10 лет – с 1979
по 1989 года. Последняя колонна советских войск покинула территорию
Афганистана 15 февраля 1989 года.