За
нарушение требований по обеспечению безопасности пассажирских лифтов
эксплуатирующие организации ждет солидный штраф. Соответствующий
законопроект во втором, основном чтении приняла Госдума на пленарном
заседании 14 февраля. Депутаты одобрили поправки в Кодекс об
административных правонарушениях, сказал спикер нижней палаты Вячеслав
Володин.
За
нарушение требований по обеспечению безопасности пассажирских лифтов
эксплуатирующие организации ждет солидный штраф. Соответствующий
законопроект во втором, основном чтении приняла Госдума на пленарном
заседании 14 февраля. Депутаты одобрили поправки в Кодекс об
административных правонарушениях, сказал спикер нижней палаты Вячеслав
Володин.
Он отметил, что до сих пор в отечественном законодательстве не было
ответственности за нарушение правил безопасного использования лифтов.
"Хотя ее давно надо было установить для защиты здоровья и жизни
граждан", – подчеркнул спикер.
По
словам Володина, за нарушения будут отвечать эксплуатирующие
организации, их руководство и специалисты. "Также вводится
ответственность для тех, кто нарушает правила эксплуатации подъемных
платформам для инвалидов. В этом случае под угрозой оказываются наиболее
уязвимые категории граждан", – добавил спикер Госдумы.
За
нарушение требований безопасного использования и содержания
пассажирских лифтов, а также подъемных платформ для людей с
ограниченными возможностями должностные лица будут наказываться штрафом вдо пяти тысяч рублей, юрлица – от 20 до 40 тысяч.
Если
нарушение правил создало угрозу жизни и здоровью человека, то штраф для
граждан составит до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до
30 тысяч. Самые серьезные санкции предусмотрены для юрлиц – от 300 до
250 тысяч или приостановление деятельности до 90 суток.
Напомним,
ранее граждан освободили от обязанности направлять в органы социальной
защиты сведения, необходимые для получения компенсаций за взносы на
капремонт. Соответствующий Госдума приняла в январе в
окончательном чтении.
Документы
и информацию, которые подтверждают уплату гражданами ежемесячного
взноса на капремонт многоквартирного дома, уполномоченный орган теперь
будет получать у регионального оператора или владельца специального
счета. У граждан эти сведения требовать больше не будут.