За нарушение требований по обеспечению безопасности пассажирских лифтов эксплуатирующие организации ждет солидный штраф. Соответствующий законопроект во втором, основном чтении приняла Госдума на пленарном заседании 14 февраля. Депутаты одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Занарушение требований по обеспечению безопасности пассажирских лифтовэксплуатирующие организации ждет солидный штраф. Соответствующийзаконопроект во втором, основном чтении приняла Госдума на пленарномзаседании 14 февраля. Депутаты одобрили поправки в Кодекс обадминистративных правонарушениях, сказал спикер нижней палаты ВячеславВолодин.Он отметил, что до сих пор в отечественном законодательстве не былоответственности за нарушение правил безопасного использования лифтов."Хотя ее давно надо было установить для защиты здоровья и жизниграждан", – подчеркнул спикер.Пословам Володина, за нарушения будут отвечать эксплуатирующиеорганизации, их руководство и специалисты. "Также вводитсяответственность для тех, кто нарушает правила эксплуатации подъемныхплатформам для инвалидов. В этом случае под угрозой оказываются наиболееуязвимые категории граждан", – добавил спикер Госдумы.Занарушение требований безопасного использования и содержанияпассажирских лифтов, а также подъемных платформ для людей сограниченными возможностями должностные лица будут наказываться штрафом вдо пяти тысяч рублей, юрлица – от 20 до 40 тысяч.Еслинарушение правил создало угрозу жизни и здоровью человека, то штраф дляграждан составит до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до30 тысяч. Самые серьезные санкции предусмотрены для юрлиц – от 300 до250 тысяч или приостановление деятельности до 90 суток.Напомним,ранее граждан освободили от обязанности направлять в органы социальнойзащиты сведения, необходимые для получения компенсаций за взносы накапремонт. Соответствующий Госдума приняла в январе вокончательном чтении.Документыи информацию, которые подтверждают уплату гражданами ежемесячноговзноса на капремонт многоквартирного дома, уполномоченный орган теперьбудет получать у регионального оператора или владельца специальногосчета. У граждан эти сведения требовать больше не будут.