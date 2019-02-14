Известная певица София Ротару в последнее время редко приезжает в Россию. Особняк артистки в Ялте стоит заброшенный. Соседи переживают – популярную исполнительницу не видели здесь уже 5 лет.

Известная певица София Ротару в последнее время редкоприезжает в Россию. Особняк артистки в Ялте стоит заброшенный. Соседи переживают– популярную исполнительницу не видели здесь уже 5 лет.В последний раз София появлялась в своем доме в Ялте давно:жительница расположенного поблизости дома встретила певицу на похоронах соседа."Да, я видела ее тут, даже общались как-то. Были вместена похоронах у одного соседа. Но я ее не видела уже лет пять, она, скореевсего, не приезжала", – рассказывает соседка известной артистки.Раньше заезда советской эстрады сама ухаживала за разбитымна участке огородом. Певица даже собственноручно заготавливала консервы. И деньсвоего рождения Ротару каждый год отмечала в этом доме. Теперьже, по словам соседей, артистка совсем не появляется.Несмотря на то, что в России певица появляется редко, крымскуюсобственность не продает. На ялтинской набережной у звезды естьроскошная гостиница Villa Sofia – номер здесь можно снять только попредварительному бронированию. Говорят, что в окрестностях Ялты находятся ипринадлежащие артистке виноградники – они оцениваются в полмиллиона долларов.Принадлежащий особняк площадью в четыреста квадратныхметров расположен в семи километрах отЯлты, неподалеку от Никитского ботанического сада. Это большой дом за высокойоградой, оборудованной камерами видеонаблюдения. Он заметно выделяется средиокружающих его частных построек. Однако в последнее время имение Ротарувыглядит заброшенным, пишет Teleprogramma.pro.