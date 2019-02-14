Известная певица София Ротару в последнее время редко
приезжает в Россию. Особняк артистки в Ялте стоит заброшенный. Соседи переживают
– популярную исполнительницу не видели здесь уже 5 лет.
Известная певица София Ротару в последнее время редко
приезжает в Россию. Особняк артистки в Ялте стоит заброшенный. Соседи переживают
– популярную исполнительницу не видели здесь уже 5 лет.
В последний раз София появлялась в своем доме в Ялте давно:
жительница расположенного поблизости дома встретила певицу на похоронах соседа.
"Да, я видела ее тут, даже общались как-то. Были вместе
на похоронах у одного соседа. Но я ее не видела уже лет пять, она, скорее
всего, не приезжала", – рассказывает соседка известной артистки.
Раньше заезда советской эстрады сама ухаживала за разбитым
на участке огородом. Певица даже собственноручно заготавливала консервы. И день
своего рождения Ротару каждый год отмечала в этом доме. Теперь
же, по словам соседей, артистка совсем не появляется.
Несмотря на то, что в России певица появляется редко, крымскую
собственность не продает. На ялтинской набережной у звезды есть
роскошная гостиница Villa Sofia – номер здесь можно снять только по
предварительному бронированию. Говорят, что в окрестностях Ялты находятся и
принадлежащие артистке виноградники – они оцениваются в полмиллиона долларов.
Принадлежащий особняк площадью в четыреста квадратных
метров расположен в семи километрах от
Ялты, неподалеку от Никитского ботанического сада. Это большой дом за высокой
оградой, оборудованной камерами видеонаблюдения. Он заметно выделяется среди
окружающих его частных построек. Однако в последнее время имение Ротару
выглядит заброшенным, пишет Teleprogramma.pro.