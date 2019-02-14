В конце декабря прошлого года известная исполнительница отметила, что Крым для нее по-прежнему остается территорией Украины. Это заявление Лолиты Милявской вызвало гнев как у российских, так и у украинских граждан.

В конце декабря прошлого года известная исполнительница отметила, что Крым для нее по-прежнему остается территорией Украины. Это заявление Лолиты Милявской вызвало гнев как у российских, так и у украинских граждан.В недавнем интервью звезда рассказала, что первые годы ее жизни прошли на Украине и многие воспоминания связаны с Крымом. "Для меня в сердце Крым – Украина. Папастоял там в очереди на трехкомнатную квартиру, они в результате ее не получили,но я там была с родителями до шести лет, и для меня это была Украинская ССР", -поделилась .Певица утверждает, что в 2017году ей запретили въезд на территорию Украины на три года из-за того, что онаотправилась в Крым по внутреннему паспорту. По словам исполнительницы, после заявления о том, что полуостров для нее остается украинскойтерриторией, с ней связались люди, которые сообщили, что она вновь может приезжатьс концертами в эту страну и выступать перед украинскими слушателями. Однако вскоревыяснилось, что эта была ложь. Как отметила певица, в тот момент она почувствовала себя обманутой."Во мне нет политики, но я не разделяю это.Украина в этот момент сделала вброс, они через два часа написали мне, чтовозвращают въезд в связи с тем, что я признала Крым украинским. Я былаиспользована, я вам даже боюсь назвать этот предмет – как резиновое изделие", -пояснила в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды".