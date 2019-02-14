В Перми вынесли приговор молодому мужчине, совершившему убийство, кражу, разбой и угон машины. Преступник стал известен тем, что, знакомясь с жертвами, представлялся музыкантом и исполнял песни

Как пастух мечтал стать музыкантомВ Перми вынесли приговор молодому мужчине, совершившему убийство, кражу, разбой и угон машины. Преступник стал известен тем, что, знакомясь с жертвами, представлялся музыкантом и исполнял песни. Именно эта «особая примета» и помогла разыскать злоумышленника, когда тот скрылся за пределами региона. Пермские полицейские решили использовать визитную карточку фигуранта в своих целях.Совершить подвиг и вернуться живым Далёкая, чужая, непонятная... Как много и мало мы знаем о войне в Афганистане. Для воинов-интернационалистов, вернувшихся с нее, жизнь кардинально изменилась. В том числе для сотрудника МВД по Республике Коми Дмитрия Пяткова. Парашютно-десантный полк, в котором он служил, снялся с позиции 11 февраля 1989 года и направился в Хайратон. Но перейти границу удалось только на следующий день…Начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних полковник полиции Дмитрий Пятков хорошо помнит, как на «броне» проехал по мосту «Дружбы».Цена подвига – 2,5 миллиона Если бы герои, о которых нам поведали в Центральном Музее МВД России, совершили этот поступок сегодня, СМИ раструбили бы о нем на всю страну. Но тогда, летом 1941-го, на фоне трагедий первых дней войны сообщение об их подвиге не попало в сводки с фронта. Гораздо позже стало известно, как после фашистского авианалета на рассвете 22 июня два милиционера, охранявших Волковысское отделение госбанка, спасли из горящего здания огромную сумму государственных денег, а затем, преодолев массу препятствий, передали мешки с деньгами в Шкловский банк.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 6, а также на интернет-странице издания.