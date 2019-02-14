Украинская артистка Любовь Титаренко резко осудила российского коллегу Алексея Панина за его негативные высказывания о наградах от президента России. Слова актрисы прокомментировал Дни.ру член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Украинская артистка Любовь Титаренко резко осудилароссийского коллегу Алексея Панина за его негативные высказывания о наградах отпрезидента России. Слова актрисы прокомментировал "Дни.ру" член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Титаренко обрушилась скритикой на в Facebook, добавив, что его следует лишить госнаград.Ранее артист заявил, что ему стыдно за то, что он получил такую награду из рукпрезидента Владимира Путина. "Он ничтожный и развратный человек. Неоценил того, что дала ему страна. Попал в течение, сам то слаб и однообразен.Таким надо давать отпор. Актер уже никакой!", – заявила актриса.В свою очередь Манукян отметил, что его оченьпорадовало, что Титаренко поддержала его в том, чтобы Алексей Панин сдалобратно госнаграду, если она ему так противна. "Любовь как тигрица бросилась наПанина, который решил оскорбить своих коллег по цеху, получающих награды от президентаРоссии. Пусть это будет уроком. И на Украине есть артисты, которые никоим образом не зависят от Путина, но им все равно мерзко, что заслуженныхлюдей в России оскорбляют", – заявил эксперт.Также Вадим Манукян назвал актрису одной из"последних могикан" на Украине. "Она из тех людей, которые не боятсяоткрыто противостоять атмосфере ненависти и развязанной на ее родине войне.Любовь активно выступает за восстановление связей между Россией и Украиной", -отметил эксперт.Он напомнил, что Титаренко выступала в защитуроссийского национального культурного центра. "А недавно вошла в общественноедвижение "Сила добра", в котором собралась настоящая творческая элитаУкраины. Цель этого движения – снизить атмосферу ненависти в украинском обществе.Также, в том числе и на украинском ТВ Любовь Титаренко выступает противущемления русского языка. Ей постоянно делают замечания, вынуждают перейти намову, но она человек гордый, и ее никто не сможет заставить это делать", -констатировал Вадим Манукян.