Певец рассказал о
курьезном случае, который произошел с ним после недавнего концерта в Екатеринбурге.
По словам Филиппа Киркорова, одна из поклонниц сделала ему непристойное деловое предложение.
Певец рассказал о
курьезном случае, который произошел с ним после недавнего концерта в Екатеринбурге.
По словам Филиппа Киркорова, одна из поклонниц сделала ему "непристойное деловое предложение".
Несколько часов назад исполнитель разместил в своем
микроблоге ролик, записанный одной из его фанаток. На видеозаписи раздает автографы зрителям после выступления. Неизвестная девушка из толпы обратилась к певцу с заявлением. "Я уже 20 лет мечтаю поцеловать вас в щечку!", – сказала она. Однако звезда никак не
отреагировала на слова поклонницы. После этого героиня ролика решила пойти на крайние меры.
"У меня к вам деловое предложение. А к разврату готовы?", – поинтересовалась
она.
В подписи к посту исполнитель в шутку спросил у своих
подписчиков, стоит ли ему соглашаться на предложение фанатки. "Вот такое "непристойное деловое
предложение" я получил после концерта в Екатеринбурге! Как вы
думаете, соглашаться?", – отметила звезда. В комментарии к записи певец признался, что "все больше удивляется людям".
Многие пользователей предупредили
, что мимолетная связь с поклонницей может привести к серьезным последствиям. Один из юзеров предположил, что фанатка может заразить его опасным инфекционным заболеванием: "Не соглашайтесь ни в коем случае! А вдруг грипп подхватите?".
Остальные комментаторы отнеслись к этому посту с юмором. "А потом окажется, что она беременна от Киркорова!", "Стоит все-таки согласиться, осчастливите человека", "Сначала в щечку попросит, а потом и ребеночка", – писали они.