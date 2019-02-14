Певец рассказал о курьезном случае, который произошел с ним после недавнего концерта в Екатеринбурге. По словам Филиппа Киркорова, одна из поклонниц сделала ему непристойное деловое предложение.

Певец рассказал окурьезном случае, который произошел с ним после недавнего концерта в Екатеринбурге.По словам Филиппа Киркорова, одна из поклонниц сделала ему "непристойное деловое предложение".Несколько часов назад исполнитель разместил в своеммикроблоге ролик, записанный одной из его фанаток. На видеозаписи раздает автографы зрителям после выступления. Неизвестная девушка из толпы обратилась к певцу с заявлением. "Я уже 20 лет мечтаю поцеловать вас в щечку!", – сказала она. Однако звезда никак неотреагировала на слова поклонницы. После этого героиня ролика решила пойти на крайние меры."У меня к вам деловое предложение. А к разврату готовы?", – поинтересоваласьона.В подписи к посту исполнитель в шутку спросил у своихподписчиков, стоит ли ему соглашаться на предложение фанатки. "Вот такое "непристойное деловоепредложение" я получил после концерта в Екатеринбурге! Как выдумаете, соглашаться?", – отметила звезда. В комментарии к записи певец признался, что "все больше удивляется людям".Многие пользователей предупредили, что мимолетная связь с поклонницей может привести к серьезным последствиям. Один из юзеров предположил, что фанатка может заразить его опасным инфекционным заболеванием: "Не соглашайтесь ни в коем случае! А вдруг грипп подхватите?".Остальные комментаторы отнеслись к этому посту с юмором. "А потом окажется, что она беременна от Киркорова!", "Стоит все-таки согласиться, осчастливите человека", "Сначала в щечку попросит, а потом и ребеночка", – писали они.