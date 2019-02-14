Москва готовится к качественному транспортному скачку в XXI веке. Сделать его позволит строительство нового железнодорожного каркаса столичного мегаполиса и активная модернизация его городской инфраструктуры.

Москва готовится к качественному транспортному скачку в XXI веке. Сделать его позволит строительство нового железнодорожного каркаса столичного мегаполиса и активная модернизация его городской инфраструктуры. Штрихи нового портрета современного города проявляются постепенно, обретая шаг за шагом реальные черты.Сочетание скорости и комфортаВ январе 2019 года для москвичей и гостей российской столицы открылась новая железнодорожная станция Карачарово Горьковского направления. Для удобства пассажиров платформу перенесли на 550 метров ближе к платформе Московского центрального кольца (МКЦ) и к выходу строящейся станции метро "Нижегородская". Это сэкономило 10 минут на пересадке.Но перенос платформы – это только часть инфраструктуры транспортно-пересадочного узла "Рязанский", который будет полностью построен в 2020 году. Здесь будут крытые теплые пассажирские терминалы и быстрые переходы от пригородных поездов к станциям столичной подземки и МЦК. Это позволит перенаправить транспортные потоки, разгрузив центральные вокзалы столицы.Пройти Москву, не замочив ногЗапуск в эксплуатацию в конце 2018 года станций Верхние Котлы МЦК и МЖД – еще один пример интеграции железной дороги с Московским центральным кольцом. Для пересадки пассажиров здесь построены галерейные переходы. Это не только дань урбанистической моде, а прежде всего реализация принципа "сухих ног" — пассажир при пересадке не должен выходить на улицу. И тратить на пересадку больше пары-тройки минут.Москва похожа на слоеный пирог"Мы добились интеграции Павелецкого радиального направления МЖД в МЦК. По сути, станция превратилась в многоуровневый пирог. Внизу — станция Верхние Котлы, а наверху – одноименный остановочный пункт", — рассказал об этом проекте гендиректор "Объединенной строительной компании 1520" Сергей Клевакин.Связать узлы, чтобы создать быстрые путиМосковское центральное кольцо с уже построенной 31 станцией стало уникальным транспортным проектом не только для Москвы и России, но и для Европы. При его строительстве было уложено 190 километров пути, построено или реконструировано 29 сложных инженерных сооружений. При этом каждая станция – это транспортно-пересадочный узел, который связывает МЦК с метро, наземным общественным транспортом, платформами МЖД и парковками.До конца 2019 года Московское центральное кольцо и радиальные железные дороги будут полностью совмещены. Уже сейчас готовы 70% объектов для полного совмещения МЦК и МЖД.Новый мост над Москвой-рекойДва радиальных направления — Смоленское и Киевское, а также Пресненский и Дорогомиловский районы столицы – вскоре свяжет двухпутная электрифицированная ветка железной дороги. Через Москву-реку "ОСК 1520", входящее в Группу компаний 1520, планирует перекинуть пролетный металлический 300-метровый мост. На этой линии появятся новые станции Поклонная у "Парка Победы", Кутузово у метро "Кутузовская", Камушки и Ермакова роща у Москва-сити.35 метров над землейЭто уникальный проект, поскольку половина путей, почти 4 километра 300 метров, будет проложена по железобетонной эстакаде над дорогами Третьего транспортного кольца. Поезда по эстакаде над ТТК в районе Москва-Сити пойдут на высоте 35 метров.Московское кольцо прошьют диаметрамиТакого в Москве еще не было: через центр столицы планируется запустить электрички разных подмосковных направлений. Это проект создания Московских центральных диаметров. Два первых центральных диаметра "Одинцово — Лобня" и "Нахабино — Подольск" будут сданы менее чем через год, уже в декабре 2019 года. На участке между Одинцово и Лобней будет 30 отремонтированных или построенных заново станций, а между Нахабино и Подольском запланированы работы на 26 платформах."В настоящий момент мы заканчиваем работы на конечных станциях в Подольске, Лобне, Одинцово и Нахабино, — отметил генеральный директор "ОСК 1520" Сергей Клевакин. — Далее будем двигаться по двум линиям, реконструируя полотна и терминалы станций, некоторые объекты будут построены заново. Всего предстоит сделать около 60 остановочных пунктов".Акцент будет сделан на удобство пользования и комфорт: здесь учтут интересы маломобильных пассажиров — пожилых, слабовидящих и граждан в инвалидных колясках.После запуска первых двух диаметров запланировано открытие еще трех: "Зеленоград — Раменское", "Апрелевка — Железнодорожный" и "Пушкино — Домодедово".Предполагается, что поезда на этих направлениях будут ходить с интервалом в несколько минут, а не часов. Для нужд МЦД уже закуплено 39 новых составов.Вслед за "Ласточками" полетят "Иволги"Если на МЦК ходят современные "Ласточки", то на первых двух маршрутах МЦД будут курсировать городские поезда "Иволга". Они спроектированы и собраны полностью в России. "Иволги" идеально подходят для сравнительно небольших по дальности поездок. У поездов плавный ход, они малошумные, хотя развивают скорость до 120 километров в час. При этом составы адаптированы под частые остановки. В вагонах нет тамбуров, широкие дверные проемы, много поручней и места для прохода пассажиров. По техническим параметрам, уровню комфорта и экономической эффективности они соответствует лучшим зарубежным аналогам, а по некоторым показателям даже их превосходят. А в кабине машиниста работает цифровая система управления поездом.Рассчитаны эти поезда на 40 лет эксплуатации, поскольку кузова вагонов сделаны из стойкой к коррозии стали.Сотни километров новых путейПроектные работы в 2018 году велись очень интенсивно. В первую очередь — по строительству 110 километровых путей на радиальных направлениях и реконструкции двух десятков железнодорожных станций, рассказал гендиректор входящего в Группу компаний 1520 "Росжелдорпроекта" Алексей Тихонов.Радиальные железнодорожные направления и Московское центральное кольцо будут активно развиваться и дальше. До 2023 года на них будут реконструированы и построены 446 километров путей и 221 станция.Будущее начинается сегодняПроекты по интеграции столичной и пригородной железнодорожной транспортной инфраструктуры ведутся во многих крупных городах мира — в Барселоне, Берлине, Вене, Мумбае, Париже. Но там эта интеграция складывалась десятилетиями. Московское стремительное развитие транспортной интеграции сравнимо только с проектами в Дубае и Китае.В 2021 году РЖД запустит по МЦК беспилотные поезда. Основы прорывных городских технологий на транспорте закладываются прямо сейчас.