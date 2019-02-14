Фотография известного телеведущего Бориса Корчевникова с малышом на руках собрала множество восхищенных комментариев. Подписчики поздравили журналиста с рождением сына.

Фотография известного телеведущего Бориса Корчевникова смалышом на руках собрала множество восхищенных комментариев. Подписчикипоздравили журналиста с рождением сына.Снимок с упитанным мальчишкой на руках Борисопубликовал в Instagram."Вот и мы с Сережей", – кратко подписал фотографию телеведущий.В комментариях – буря восторга. Некоторые даже решили, что эторебенок Корчевникова. "Борис, поздравляю Тебя с рождением сына! Пусть БогВас Благословит и младенца тоже!! Храни Вас Бог!!!!", – написал один изподписчиков (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Другие напомнили, что журналист пока не женат. Тем не менее,снимком восхищались все. Даже отметили, что "дети Борису идут" – азначит, по мнению поклонников, скоро и свои будут.Напомним, что – человек верующий. Борис убежден,что браки заключаются на небесах. Поэтому жениться хочет по любви, один раз инавсегда, иметь много детей.В судьбе телеведущего была девушка, с которой он был готовсвязать свою жизнь – русская актриса французского происхождения Свердлова.признавался, что именно она привела его к более глубокой религиозности.Известно, что Борис Корчевников сделал Анне-Сесиль предложение.Кроме того, сообщалось, что пара посетила церковную беседу о таинстве венчания.Однако вскоре после этого молодые люди расстались, пишет "Домашний очаг".