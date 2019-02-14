Фотография известного телеведущего Бориса Корчевникова с
малышом на руках собрала множество восхищенных комментариев. Подписчики
поздравили журналиста с рождением сына.
Фотография известного телеведущего Бориса Корчевникова с
малышом на руках собрала множество восхищенных комментариев. Подписчики
поздравили журналиста с рождением сына.
Снимок с упитанным мальчишкой на руках Борис
опубликовал в Instagram.
"Вот и мы с Сережей", – кратко подписал фотографию телеведущий.
В комментариях – буря восторга. Некоторые даже решили, что это
ребенок Корчевникова. "Борис, поздравляю Тебя с рождением сына! Пусть Бог
Вас Благословит и младенца тоже!! Храни Вас Бог!!!!", – написал один из
подписчиков (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Другие напомнили, что журналист пока не женат. Тем не менее,
снимком восхищались все. Даже отметили, что "дети Борису идут" – а
значит, по мнению поклонников, скоро и свои будут.
Напомним, что – человек верующий. Борис убежден,
что браки заключаются на небесах. Поэтому жениться хочет по любви, один раз и
навсегда, иметь много детей.
В судьбе телеведущего была девушка, с которой он был готов
связать свою жизнь – русская актриса французского происхождения Свердлова.
признавался, что именно она привела его к более глубокой религиозности.
Известно, что Борис Корчевников сделал Анне-Сесиль предложение.
Кроме того, сообщалось, что пара посетила церковную беседу о таинстве венчания.
Однако вскоре после этого молодые люди расстались, пишет "Домашний очаг".