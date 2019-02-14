Мужчину придавило завалившейся на бок машиной

Мужчину придавило завалившейся на бок машинойЖителя Лакинска признали виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщает региональный СледКом.В октябре прошлого года мужчина откликнулся на просьбу друзей, которые были на рыбалке, помочь вытащить застрявшую машину трактором. Уже возвращаясь домой, он посадил 37-летнего друга в кабину трактора, хотя знал, что это запрещено.В лесу вблизи деревни Погост водитель не справился с управлением, отчего трактор завалился, а потом улетел в кювет. При этом пассажир выпал из кузова и его придавило автомобилем. Он скончался на месте происшествия.Водитель дошел до деревни, позвал на помощь жителей, но перевернуть трактор у них не вышло, на место вызвали спасателей, полицейских и скорую помощь.Супруга погибшего приняла извинения мужчины, который искренне раскаивается.Суд назначил ему исправительные работы сроком на один год с удержанием 5% зарплаты в доход государства.