Трое выпивших жителей Омска попались на краже коньяка по глупости - хотели в День святого Валентина удивить девушку одного из них, но в итоге пришлось исполнять рэп о любви в отделении полиции. Исполнители, как можно судить по сделанной записи, оказались опытными чтецами.

Трое выпивших жителей Омска попались на краже коньяка "по глупости" — хотели в День святого Валентина удивить девушку одного из них, но в итоге пришлось исполнять рэп о любви в отделении полиции. Исполнители, как можно судить по сделанной записи, оказались опытными чтецами."Коньяк украли. Я безработный, а она работает. Хотел принести подарок", — рассказал молодой человек.Неудача не расстроила приятелей — после задержания они вольготно расположились в отделении и устроили своего рода концерт. Одну из композиций стражи порядка сняли на видео.О дальнейшей судьбе коллектива ничего не сообщается, но участливые жители города в комментариях предложили освободить талантливых воришек.