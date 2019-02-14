Известный музыкант верит в существование инопланетной цивилизации. Однако, в отличие от певицы Кати Лель, сам Юрий Лоза не хотел бы встретиться с пришельцами лицом к лицу.

Известный музыкант верит в существование инопланетной цивилизации. Однако, в отличие от певицы Кати Лель, самЮрий Лозане хотел бы встретиться с пришельцами лицом к лицу.Исполнитель был крайне удивлен, что звезда решила рассказатьо встрече с гуманоидами лишь спустя 28 лет. Как отметил композитор, люди стали делиться историями о встрече с НЛО и инопланетянами еще с давних времен."Не думаю, что если такой контактбыл, о нем надо было молчать 28 лет. Почему она решила рассказать об этом такпоздно? Почему сейчас? Она мне говорила, что боялась, что ее засмеют. Но этатема давно гуляет вроде бы. Мне кажется, сколько я живу – столько об этом иговорилось", – пояснил .Музыкант уверен, раз пришельцы сами прилетают на Землю, то они "сильнее, умнее, технологичнее и выше" обычных людей. Певец считает, что из-за своего умственного превосходства инопланетяне могут относиться к людям с пренебрежением и использовать их для различных исследований. По словам , он бы не хотел лично встретиться с ними."Мне бы не хотелось встречаться стеми, кто отнесется к нам как к братьям меньшим. У нас не будет равноправногодиалога с ними. Зачем друзья, которые могут, когда захотят, взять и выдрать уменя зуб, похитить меня, а потом вернуть обратно? На таких условиях общаться сними не хочу", – цитирует артиста Life.ru.Напомним, в конце января певица Катя Лель рассказала о том, что встретилась с представителями внеземной цивилизациивечером9 июня 1990 года в Нальчике, где она жила с семьей. Звезда уверяет, что при этомприсутствовали ее родные и знакомый.