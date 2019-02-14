Известный музыкант верит в существование инопланетной цивилизации. Однако, в отличие от певицы Кати Лель, сам Юрий Лоза не хотел бы встретиться с пришельцами лицом к лицу.
Известный музыкант верит в существование инопланетной цивилизации. Однако, в отличие от певицы Кати Лель, сам
Юрий Лоза
не хотел бы встретиться с пришельцами лицом к лицу.
Исполнитель был крайне удивлен, что звезда решила рассказать
о встрече с гуманоидами лишь спустя 28 лет. Как отметил композитор, люди стали делиться историями о встрече с НЛО и инопланетянами еще с давних времен.
"Не думаю, что если такой контакт
был, о нем надо было молчать 28 лет. Почему она решила рассказать об этом так
поздно? Почему сейчас? Она мне говорила, что боялась, что ее засмеют. Но эта
тема давно гуляет вроде бы. Мне кажется, сколько я живу – столько об этом и
говорилось", – пояснил .
Музыкант уверен, раз пришельцы сами прилетают на Землю, то они "сильнее, умнее, технологичнее и выше" обычных людей. Певец считает, что из-за своего умственного превосходства инопланетяне могут относиться к людям с пренебрежением и использовать их для различных исследований. По словам , он бы не хотел лично встретиться с ними.
"Мне бы не хотелось встречаться с
теми, кто отнесется к нам как к братьям меньшим. У нас не будет равноправного
диалога с ними. Зачем друзья, которые могут, когда захотят, взять и выдрать у
меня зуб, похитить меня, а потом вернуть обратно? На таких условиях общаться с
ними не хочу", – цитирует артиста Life.ru.
Напомним, в конце января певица Катя Лель рассказала о том, что встретилась с представителями внеземной цивилизации
вечером
9 июня 1990 года в Нальчике, где она жила с семьей. Звезда уверяет, что при этом
присутствовали ее родные и знакомый.