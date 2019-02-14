Известный шоумен Степан Меньщиков год назад узнал, что его
пятилетний сын Иван ему не родной. А вскоре его ждал настоящий удар в спину:
жена призналась, что родила мальчика от лучшего друга Степана – Михаила Беденко.
Известный шоумен Степан Меньщиков год назад узнал, что его
пятилетний сын Иван ему не родной. А вскоре его ждал настоящий удар в спину:
жена призналась, что родила мальчика от лучшего друга Степана – Михаила Беденко.
Меньщиков рассказал, что у знав об изменах жены Евгении он развелся. От малыша он не отказывался, исправно
платил алименты, постоянно навещал, ведь у них с супругой есть еще и маленькая
дочка Варвара.
"Как-то я пришел домой раньше обычного и увидел, что вместе с
моими детьми, моей женой, находится один из самых близких моих друзей, с
которым у меня 23-летняя дружба. Он ходил в халатике, в одежде домашней. После
на кухне он мне признался, что он давно встречается с моей супругой, но не
хотел меня травмировать. Он мне говорит, что является биологическим отцом
Ивана. Я не верю в это", – буквально радал шоумен в студии программы "На самом деле" Первого
канала.
Степан не может поверить, что в его жизни произошла такая
чудовищная ситуация. Михаил был самым близким человеком для Меньщикова: мужчины
служили вместе в армии, выручали друг друга из передряг, именно шоумен перевез
приятеля в Москву, помог с поиском жилья в столице и устройством на работу.
"А он спал и спит с моей женой! Он записан у меня в телефоне
как брат. Я называю его даже не Миша, а Михаил Анатольевич. Это просто лысый Иуда",
– кричал Степан на съемочной площадке.
Меж тем, бывшая возлюбленная Меньщикова Александра
Харитонова считает, что тот получил по заслугам. Степан сам никогда не был примерным семьянином, встречался параллельно с несколькими барышнями. Якобы своим аморальным
поведением, шоумен привлек в свою жизнь такую же разнузданную женщину. "Вы жили
втроем. Ты жил со своей девушкой, а Евгения была у вас третей. Какая у вас была
семья?" – ухмыльнулась Харитонова.
Экс-супруга Меньщикова – Евгения не скрывает, что изменяла
мужу. "На тот период, когда произошло зачатие Ивана, у меня были отношения
только со Степаном и Михаилом", – нелепо оправдывалась она. Женщина уверяет, что распутник Беденко
уж точно является биологическим родителем Ивана.
Однако экспертиза ДНК, которую провели в рамках программы, слова Евгении опровергла. Согласно ее результатам Михаил Беденко не является
отцом маленького Ивана.