Известный шоумен Степан Меньщиков год назад узнал, что его пятилетний сын Иван ему не родной. А вскоре его ждал настоящий удар в спину: жена призналась, что родила мальчика от лучшего друга Степана – Михаила Беденко.

Известный шоумен Степан Меньщиков год назад узнал, что егопятилетний сын Иван ему не родной. А вскоре его ждал настоящий удар в спину:жена призналась, что родила мальчика от лучшего друга Степана – Михаила Беденко.Меньщиков рассказал, что у знав об изменах жены Евгении он развелся. От малыша он не отказывался, исправноплатил алименты, постоянно навещал, ведь у них с супругой есть еще и маленькаядочка Варвара."Как-то я пришел домой раньше обычного и увидел, что вместе смоими детьми, моей женой, находится один из самых близких моих друзей, скоторым у меня 23-летняя дружба. Он ходил в халатике, в одежде домашней. Послена кухне он мне признался, что он давно встречается с моей супругой, но нехотел меня травмировать. Он мне говорит, что является биологическим отцомИвана. Я не верю в это", – буквально радал шоумен в студии программы "На самом деле" Первогоканала.Степан не может поверить, что в его жизни произошла такаячудовищная ситуация. Михаил был самым близким человеком для Меньщикова: мужчиныслужили вместе в армии, выручали друг друга из передряг, именно шоумен перевезприятеля в Москву, помог с поиском жилья в столице и устройством на работу."А он спал и спит с моей женой! Он записан у меня в телефонекак брат. Я называю его даже не Миша, а Михаил Анатольевич. Это просто лысый Иуда",– кричал Степан на съемочной площадке.Меж тем, бывшая возлюбленная Меньщикова АлександраХаритонова считает, что тот получил по заслугам. Степан сам никогда не был примерным семьянином, встречался параллельно с несколькими барышнями. Якобы своим аморальнымповедением, шоумен привлек в свою жизнь такую же разнузданную женщину. "Вы жиливтроем. Ты жил со своей девушкой, а Евгения была у вас третей. Какая у вас быласемья?" – ухмыльнулась Харитонова.Экс-супруга Меньщикова – Евгения не скрывает, что изменяламужу. "На тот период, когда произошло зачатие Ивана, у меня были отношениятолько со Степаном и Михаилом", – нелепо оправдывалась она. Женщина уверяет, что распутник Беденкоуж точно является биологическим родителем Ивана.Однако экспертиза ДНК, которую провели в рамках программы, слова Евгении опровергла. Согласно ее результатам Михаил Беденко не являетсяотцом маленького Ивана.