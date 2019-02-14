Микроструйная кожа, представленная на конференции SolidWorks World в Далласе, позволит управлять виртуальностью не джостиками, а своими руками, при этом физически ощущая виртуальные предметы. Подробности – в программе Вести.net.

Микроструйную кожу представили на конференции SolidWorks World в Далласе. По сути это еще одна попытка дать обратную тактильную связь в виртуальной реальности, то есть позволить управлять этой виртуальностью не джостиками, а своими руками, при этом физически ощущая виртуальные предметы.Попытка на это раз невероятно технологически сложная. Это не просто перчатки, то из чего они сделаны названо микроструйная кожа. Название довольно странное, а смысл идеи в том, что небольшие области такой конструкции могут надуваться и, таким образом, давить на собственную кожу руки, давая ощущение прикосновения к чему-то. Таких точек на каждой перчатке более сотни.Боб Крокетт, сооснователь и главный инженер Haptx: "Это проблема, которая не могла быть решена всего пять лет назад. Речь о стоимости каждого отдельного компонента, о сложности всей системы в целом. Мы оказались в нужный момент в смысле уровня развития технологий и готовности рынка к таким решениям". Подробности – в программе 33Live.Runet.