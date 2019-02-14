Согласно сообщению ФАН, на Западе стартовала кампания по дискредитации России. Начало ей положила публикация французского издания RFI, которая неверно интерпретировала доклад ООН о пытках в ЦАР.

Согласно сообщению ФАН, на Западе стартовала кампания по России. Начало ей положила публикация французского издания RFI, которая неверно интерпретировала доклад ООН о пытках в ЦАР.В документе ООН говорилось, что 38-летнего мусульманина пытали неизвестные, которые похитили его сразу после того, как он был допрошен и отпущен. В материале же RFI утверждалось, что его подвергали пыткам русские. Такой вывод делался исходя лишь из того, что допрос проходит на базе, где проводится обучение инструкторами из России.Разумеется, эту новость тотчас подхватили либеральные российские издания, которым любой негатив про родную страну как бальзам на душу. А в последнее время любого россиянина с оружием они без колебаний объявляют сотрудником ЧВК "Вагнера".Для выяснения истины журналисты ФАН связались с Анри Ванзэ Лингуиссара, который совмещает посты министра общественной безопасности и министра территориальной администрации Центральноафриканской Республики.По его словам, задержание мужчины, о котором говорилось во французских СМИ, действительно имело место. Однако на его допросе русские не присутствовали."Как министр общественной безопасности я подтверждаю, что русские – всего лишь инструкторы, а любые следственные действия находятся в компетенции полиции и жандармерии под юрисдикцией следственного комитета и апелляционного суда, в данном случае – города Бамбари", – заявил Лингуиссара.Обратил внимание Лингуиссара еще на один момент. Он связан с тем, что в ряде публикаций встречалась формулировка "расследование MINUSCA". По словам министра ЦАР, представители миротворческой организации не имеют права проводить расследование и вести допрос.Беседа журналистов ФАН сделала очевидной бездоказательность и неправомочность заявлений об участии россиян в пытках в ЦАР.В улучшении армии и жандармерии ЦАР большая заслуга именно русских, которые, по словам Лингуиссара, оказали его стране огромную помощь, "обучая армию и жандармерию, которые значительно выросли в качестве".Ранее "Дни.ру" писали, что Россия добиться подписания мирного договора между правительством Центральноафриканской республики и лидерами вооруженных группировок. Переговоры между представителями ЦАР и лидерами 14 вооруженных формирований проходили в столице Судана Хартуме с 24 января.