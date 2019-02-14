Наставник российского футбольного клуба Краснодар Мурад Мусаев накануне стартового матча своих подопечных в плей-офф Лиги Европы-2019 против немецкого Байера оценил перспективы соперников, потери в составе своей команды и прогресс молодых игроков после сборов зимнего межсезонья.

Наставник российского футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев накануне стартового матча своих подопечных в плей-офф Лиги Европы-2019 против немецкого "Байера" оценил перспективы соперников, потери в составе своей команды и прогресс молодых игроков после сборов зимнего межсезонья."Мы довольны молодыми игроками, их было много, — цитирует Мусаева издание "Спорт-экспресс". –Видно, что ребята окрепли, насколько они добавили физически, технически. Мы уверены в этих футболистах, и если будет необходимость, они могут выйти. Прежде всего, это Голубев, Уткин, Сулейманов, Игнатьев, Черников".Известно, что составе "быков" из столицы Кубани против немецкого клуба не сыграют Рамирес и Газинский. Тренер "Краснодара" не считает потери фатальными: "Я считаю, у нас нет незаменимых игроков. На каждой позиции есть несколько ребят, которые могут заменить друг друга. Олссон схож по позиции с Газинским, на позиции Рамиреса есть Стоцкий и Марков".