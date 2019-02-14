Лишь вмешательство прокуратуры помогло местному жителю разобрать в проблеме

Лишь вмешательство прокуратуры помогло местному жителю разобрать в проблемеМуромская прокуратура по обращению местного жителя провела проверку в администрации муниципального образования Ковардицкое.Выяснилось, что в августе прошлого года мужчина обратился в администрацию с письменным заявлением о восстановлении канавы для отвода поверхностных вод с проезжей части улицы Красная горка в Панфилово. Его обращение проигнорировали.Лишь после указания прокуратуры спустя 2 месяца заявление направили для рассмотрения в администрацию Муромского района.В отношении главы сельского поселения возбуждено административное производство за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Он должен заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.Кроме того, в администрацию муниципального образования внесено представление, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.