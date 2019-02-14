На заводе Атоммаш в Волгодонске запустят сборочное производство узлов и агрегатов ветроустановок. Контракт о старте производства подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, гендиректор компании НоваВинд Александр Корчагин и представитель Red Wind B.V. Антон Ковалевский сегодня на РИФе.

На заводе "Атоммаш" в Волгодонске запустят сборочное производство узлов и агрегатов ветроустановок. Контракт о старте производства подписали сегодня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, гендиректор компании "НоваВинд" Александр Корчагин и представитель Red Wind B.V. Антон Ковалевский на РИФе.Новое производство даст более 250 новых рабочих мест. Планируется выпуск 80 комплектов в год. Тридцать комплектов ежегодно будет оправляться на экспорт. Отработку техпроцессов, контрольную сборку и тестирование компонентов запустят к осени. Ввод в эксплуатацию нового производства намечен на конец 2019 года.Как рассказал ГТРК "Дон-ТР" губернатор Ростовской области Василий Голубев, на территории области появится второй завод после запущенного в конце прошлого года на "Красном Котельщике". "Принципиальная задача — к концу текущего года в регионе должны появиться несколько ветропарков", — подчеркнул губернатор.Российский инвестиционный форум открылся сегодня в Сочи. В медиацентре Олимпийского парка Донской регион продвигает тему развития портовой инфраструктуры и представляет проекты более чем на четыреста девяносто миллиардов рублей. Главная тема инвестфорума в этом году — национальные проекты, а слоган области на экспозиции — "Ростовская область — тихая гавань для инвесторов".