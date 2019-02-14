Российский инвестиционный форум открывается в четверг в Сочи. Участники планируют подписать более 500 соглашений на 800 миллиардов рублей. Также на форуме обсудят реализацию национальных проектов и будущее умных городов.

Российский инвестиционный форум открывается в четверг в Сочи. Участники планируют подписать более 500 соглашений на 800 миллиардов рублей. Также на форуме обсудят реализацию национальных проектов и будущее умных городов.Плавильным котлом для предпринимателей, представителей власти, различных экспертов, а также актуальных теорий экономического и социального развития станет на ближайшие дни Сочи.По задумке организаторов, в этом году краеугольным камнем подавляющего большинства обсуждений станут национальные проекты. По сути, участникам предстоит создать теоретическую базу для масштабного старта реализации планов правительства.И в этом начинании у международного форума есть все шансы на успех -- на черноморском побережье соберутся более трёх тысяч человек, в том числе российский премьер-министр, главы субъектов, руководители различных ведомств, а также представители отечественных и зарубежных компаний.По традиции, частью грядущего мероприятия станет заключение сделок. В этом году по предварительным оценкам, более 500 соглашений на общую сумму 800 миллиардов рублей.