Злоумышленник с целью завладения картины известного художника стоимостью более 1 млн рублей заключил договор с мужчиной об оказании посреднеческих услуг в ее реализации, но затем скрылся...

Сотрудники ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве установили причастность 29-летнего москвича к хищению мошенническим путем полотна известного художника.Как сообщалось ранее, в дежурную часть УВД по САО поступило сообщение о мошенничестве. По словам заявительницы, она, заключив договор об оказании посреднических услуг, отдала две принадлежавшие ей картины на реализацию мужчине, который обещал продать их по высокой цене. Однако свои обязательства он не выполнил и перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по САО задержали подозреваемого.В ходе расследования уголовного дела оперативники выявили еще один эпизод противоправной деятельности задержанного. Как стало известно, злоумышленник с целью завладения картины известного художника стоимостью более 1 млн рублей заключил аналогичный договор с 32-летним мужчиной. Однако свои обязательства также не выполнил и перестал выходить на связь.Следственной частью следственного управления УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29