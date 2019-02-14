На Ставрополье возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после отравления пяти человек угарным газом.

На Ставрополье возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после отравления пяти человек угарным газом, сообщается на сайте СК РФ.По данным СКР, в среду в одном из частных домов села Новомихайловское Красногвардейского района обнаружены тела пяти человек, среди них — девятилетний мальчик​​​. Известно, что все они отравились угарным газом.Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ.После осмотра следователями места происшествия назначен ряд экспертиз. Предварительной причиной трагедии стала неисправность газовой печи.