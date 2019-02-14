В Самарской области на заводе Тяжмаш приступили к сборке 17-этажной башни обслуживания ракет для космодрома Восточный. Уже смонтирован первый уровень конструкции, который обеспечит ее устойчивость.

В Самарской области на заводе "Тяжмаш" приступили к сборке башни обслуживания ракет для космодрома "Восточный". Уже смонтирован первый уровень 17-этажной конструкции, который обеспечит ее устойчивость. Сборка пройдет в шесть этапов. Первый этап сборки – самый сложный и объемный, он включает в себя монтаж нижних этажей — основы всей конструкции. Начальный этап займет несколько месяцев.По словам специалистов, 60-тонная башня предназначена для предстартовой подготовки летательных аппаратов. ГТРК "Амур" отмечает, что Восточный давно и плодотворно сотрудничает с самарским отраслевым предприятием.