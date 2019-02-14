Символичный подарок преподнесла природа накануне Дня всех влюбленных. Незадолго до этого праздника – 23 января - в Якутии был найден алмаз массой 65,7 карат, который по форме напоминает сердце. Возраст его, по оценкам специалистов, насчитывает свыше трехсот миллионов лет.

Символичный подарок преподнесла природа накануне Дня всех влюбленных, который во многих странах мира отмечают 14 февраля.Незадолго до этого праздника – 23 января — на кимберлитовой трубке "Удачная" в Якутии был найден алмаз массой 65,7 карат, который по форме напоминает сердце.Драгоценный камень, как говорится в сообщении на сайте компании "АЛРОСА", обладает высокими качественными характеристиками., а возраст его, по оценкам специалистов, насчитывает свыше трехсот миллионов лет.Член правления компании Евгений Агуреев пояснил, что в природе крайне редко встречаются алмазы с узнаваемой формой, которые напоминали бы какой-либо предмет или символ.По его словам, "большинство алмазов либо имеют форму октаэдра, либо вообще не имеют выраженной формы"."Появление алмаза в форме сердца, особенно в преддверии Дня всех влюбленных, кажется символичным подарком природы не только для нашей компании, но и для всех влюбленных пар", — говорит Евгений Агуреев.Специалистам теперь предстоит детально изучить и оценить эту драгоценную и удивительную находку.