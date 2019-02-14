Британский онлайн-ретейлер Boohoo нанял стройную модель Анну Фитцдорф, чтобы рекламировать белье для полных. Такая подмена привела разгневала покупательниц.

Британский онлайн-ретейлер Boohoo нанялстройную модель Анну Фитцдорф, чтобы рекламировать белье для полных. Такая подменапривела разгневала покупательниц.Снимки26-летней модели в боди разных цветов появились на сайте интернет-магазина. Вописании к товарам было указано, что девушка представляет нижнее белье 16-горазмера (XL). Однако в реальной жизни она носит 12-й (L), сообщает Daily Mail.У полных женщин такая реклама вызвала только негатив. "Если она plus-size, то у меня что – патологическоеожирение? Boohoo, разберись с этим", "Вам нужно приглашать реальных plus-size моделей… У большинства из нас нет такихподтянутых бедер и плоского живота", — написали пользовательницы Twitter.Некоторым показалось, что АннаФитцдорф нарочно называет себя полной, чтобыее начали в этом разубеждать и говорить комплименты. "Вы вообще видели plus-size моделей Boohoo? Это точно какая-тошутка", — высказали свое недовольство женщины.Ранее представительницы прекрасного пола ополчились на онлайн-магазин In The Style за якобы бодипозитивнуюрекламную кампанию. На сайте ко Дню всех Влюбленных появились фотографиимоделей в кружевном белье с "недостатками" фигуры. Но дамы в телах девушекизъянов не нашли.