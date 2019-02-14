Британский онлайн-ретейлер Boohoo нанял
стройную модель Анну Фитцдорф, чтобы рекламировать белье для полных. Такая подмена
привела разгневала покупательниц.
Британский онлайн-ретейлер Boohoo нанял
стройную модель Анну Фитцдорф, чтобы рекламировать белье для полных. Такая подмена
привела разгневала покупательниц.
Снимки
26-летней модели в боди разных цветов появились на сайте интернет-магазина. В
описании к товарам было указано, что девушка представляет нижнее белье 16-го
размера (XL). Однако в реальной жизни она носит 12-й (L), сообщает Daily Mail.
У полных женщин такая реклама вызвала только негатив. "Если она plus-size, то у меня что – патологическое
ожирение? Boohoo, разберись с этим", "Вам нужно приглашать реальных plus-size моделей… У большинства из нас нет таких
подтянутых бедер и плоского живота", — написали пользовательницы Twitter.
Некоторым показалось, что Анна
Фитцдорф нарочно называет себя полной, чтобы
ее начали в этом разубеждать и говорить комплименты. "Вы вообще видели plus-size моделей Boohoo? Это точно какая-то
шутка", — высказали свое недовольство женщины.
Ранее представительницы прекрасного пола ополчились на онлайн-магазин In The Style за якобы бодипозитивную
рекламную кампанию. На сайте ко Дню всех Влюбленных появились фотографии
моделей в кружевном белье с "недостатками" фигуры. Но дамы в телах девушек
изъянов не нашли.