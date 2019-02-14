Предстоящее шоу в честь 70-летия Примадонны в Кремлевском дворце не обсуждает только ленивый. Особенно горячие баталии в Сети вызывают заоблачные цены на концерт Аллы Пугачевой.

Предстоящее шоу в честь70-летия Примадонны в Кремлевском дворце не обсуждает только ленивый. Особенно горячиебаталии в Сети вызывают заоблачные цены на концерт Аллы Пугачевой.Так,место в третьем ряду партера на концерт "Алла Пугачева. P.S." вМоскве обойдется в 260 тысяч рублей. Завышенные расценки шокировали и дажевзбесили многих наших соотечественников.соцсетях появилась масса негативных отзывов и критических комментариев. "Можетденьги с концерта она передаст на лечение детей??? Вдруг чудо произойдет???","Даже не смешно, иблаготворительность, мне кажется, вещи не совместимые", "Алла Пугачева получит на свой концерт 40 миллионов, а зарплата работников подождет", – негодуютпользователи Twitter, просто забросавкамнями Примадонну. Некоторые назвали певицу ненасытной.Так, масштабноешоу певицы состоится в Кремлевском дворце состоится 17 апреля2019 года. "Нищебродов"же приглашают послушать песни в исполнении других звезд – Киркорова, Шнурова,Вайкуле, Лолиты, Буйнова 8 апреля вмосковском Crocus City Hall. Цены на билеты не превышают 60 тысяч рублей.Напомним, в начале2019 года произошел скандал в связи с тем, что цены на места на юбилейныйконцерт певицы "Алла Пугачева. P.S." достигали суммы в размере 375тысяч рублей. В Сети появилась информация о том, что представители Пугачевойобратились к "Вертолетам России" с просьбой оказать спонсорскуюподдержку проекту в размере 40 миллионов рублей.