Предстоящее шоу в честь
70-летия Примадонны в Кремлевском дворце не обсуждает только ленивый. Особенно горячие
баталии в Сети вызывают заоблачные цены на концерт Аллы Пугачевой.
Предстоящее шоу в честь
70-летия Примадонны в Кремлевском дворце не обсуждает только ленивый. Особенно горячие
баталии в Сети вызывают заоблачные цены на концерт Аллы Пугачевой.
Так,
место в третьем ряду партера на концерт "Алла Пугачева. P.S." в
Москве обойдется в 260 тысяч рублей. Завышенные расценки шокировали и даже
взбесили многих наших соотечественников.
В
соцсетях появилась масса негативных отзывов и критических комментариев. "Может
деньги с концерта она передаст на лечение детей??? Вдруг чудо произойдет???",
"Даже не смешно, и
благотворительность, мне кажется, вещи не совместимые", "Алла Пугачева получит на свой концерт 40 миллионов, а зарплата работников подождет", – негодуют
пользователи Twitter, просто забросав
камнями Примадонну. Некоторые назвали певицу ненасытной.
Так, масштабное
шоу певицы состоится в Кремлевском дворце состоится 17 апреля
2019 года. "Нищебродов"
же приглашают послушать песни в исполнении других звезд – Киркорова, Шнурова,
Вайкуле, Лолиты, Буйнова 8 апреля в
московском Crocus City Hall. Цены на билеты не превышают 60 тысяч рублей.
Напомним, в начале
2019 года произошел скандал в связи с тем, что цены на места на юбилейный
концерт певицы "Алла Пугачева. P.S." достигали суммы в размере 375
тысяч рублей. В Сети появилась информация о том, что представители Пугачевой
обратились к "Вертолетам России" с просьбой оказать спонсорскую
поддержку проекту в размере 40 миллионов рублей.