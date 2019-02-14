3 марта в петербургском концертом зале
у Финляндского вокзала должен был состояться концерт Сергея Захарова. Теперь же, очевидно, там пройдет вечер его памяти – певца не стало
3 марта в петербургском концертом зале
у Финляндского вокзала должен был состояться концерт Сергея Захарова. Теперь же, очевидно, там пройдет вечер его памяти – певца не стало
Народный артист России умер в Москве на 69-м году жизни в одной из больниц. Меломаны знают его бархатный баритон, помнят яркие победы на конкурсах "Золотой Орфей" в Болгарии и "Сопот-1974" в Польше, где блистала и Алла Пугачева.
В свое время он стал одним из самых популярных молодых исполнителей на советской эстраде. Огромными тиражами начали выходили его диски, без Сергея Захарова не обходился ни один телевизионный эстрадный концерт. В 1975 году Леонид Квинихидзе пригласил его на главную роль в музыкальную комедию "Небесные ласточки", где снимались как Людмила Гурченко, Андрей Миронов, Александр Ширвиндт.
В его жизни было много трагического. Например, в 1977 году артист был осужден за драку – хотел провести в зал своих друзей и знакомы, но администратор ответил Захарову грубым отказом, за что и был избит. Следствие длилось почти полгода. Все это время артист сидел в "Крестах". В итоге артист получил один год заключения. Ну а после освобождения былая слава артиста пошла на спад...
В 1996 году он перенес клиническую смерть: дал 60 концертов в поддержку избирательной кампании Ельцина и перенапрягся. С тех пор, как говорят, проблемы со здоровьем были случались все чаше. И сердце в итоге не выдержало....