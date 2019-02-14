3 марта в петербургском концертом зале у Финляндского вокзала должен был состояться концерт Сергея Захарова. Теперь же, очевидно, там пройдет вечер его памяти – певца не стало

3 марта в петербургском концертом залеу Финляндского вокзала должен был состояться концерт Сергея Захарова. Теперь же, очевидно, там пройдет вечер его памяти – певца не сталоНародный артист России умер в Москве на 69-м году жизни в одной из больниц. Меломаны знают его бархатный баритон, помнят яркие победы на конкурсах "Золотой Орфей" в Болгарии и "Сопот-1974" в Польше, где блистала и Алла Пугачева.В свое время он стал одним из самых популярных молодых исполнителей на советской эстраде. Огромными тиражами начали выходили его диски, без Сергея Захарова не обходился ни один телевизионный эстрадный концерт. В 1975 году Леонид Квинихидзе пригласил его на главную роль в музыкальную комедию "Небесные ласточки", где снимались как Людмила Гурченко, Андрей Миронов, Александр Ширвиндт.В его жизни было много трагического. Например, в 1977 году артист был осужден за драку – хотел провести в зал своих друзей и знакомы, но администратор ответил Захарову грубым отказом, за что и был избит. Следствие длилось почти полгода. Все это время артист сидел в "Крестах". В итоге артист получил один год заключения. Ну а после освобождения былая слава артиста пошла на спад...В 1996 году он перенес клиническую смерть: дал 60 концертов в поддержку избирательной кампании Ельцина и перенапрягся. С тех пор, как говорят, проблемы со здоровьем были случались все чаше. И сердце в итоге не выдержало....