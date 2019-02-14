Актриса Ирина Климова стала очередной звездной гостьей передачи Татьяны Устиновой Мой герой. Артистка рассказала о том, как ее схватил за волосы легендарный актер Иннокентий Смоктуновский.

Актриса Ирина Климова стала очередной звездной гостьей передачи Татьяны Устиновой "Мой герой". Артистка рассказала о том, как ее схватил за волосы легендарный актер Иннокентий Смоктуновский.с детства воспринимала себя артисткой. Пока родители работали, она включала радиолу и пела в расческу во все горло. Позднее у нее обнаружилось колоратурное сопрано, и вместе с педагогом разучила романс Александра Алябьева "Соловей". Именно это произведение она исполнила на прослушивании в Гнесинском училище."Спела мою "коронку" – "Соловья". Мне сказали: "Годится! Музыкальный факультет – легко!" Единственное, о чём меня попросили: "Покажите ноги". Проще говоря, задерите юбку! Что за неприличные предложения?! Никогда в жизни! Покраснела, расплакалась и убежала. Это решило мою судьбу. Хотя, наверное, следовало показать фигуру – я же должна была стать артисткой музыкального театра как-никак", – рассказала .В итоге, она стала студенткой Театрального института им. Щукина и во время учебы сыграла в постановке "Пигмалион" главную роль. Начинающую актрису приглашали к себе 12 театров, и каждый из них посещала, чтобы впитать атмосферу, присмотреться. В Театре им. Моссовета она попала на спектакль "Царская охота" с Леонидом Марковым и Маргаритой Тереховой. Постановка потрясла Климову до такой степени, что она едва не попала под колеса автомобиля."Я вышла, никого не видя и не слыша. Выпала из пространства! Переходила Тверскую, и вдруг завизжали тормоза, кто-то схватил меня за волосы и вытащил из-под машины. Это был Иннокентий Михайлович – он гулял по бульвару. Он усадил меня на лавочку, и мы с ним часа три-четыре проговорили – о профессии, о спектакле… А на следующий день Смоктуновский вручал мне диплом. Когда он назвал мою фамилию, я вышла красная, как рак. Он сказал: "Спасибо вам за прекрасный вечер. С этой женщиной вчера…". И тут все, понятное дело, рухнули!.." – рассказала .