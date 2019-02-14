Татьяна Навка рассказала, как в их семье отмечают День всех
влюбленных. У олимпийской чемпионки по фигурному катанию и ее супруга -
пресс-секретаря президента России – не так много свободного времени. Поэтому
главное в этот день – оказаться вместе.
Татьяна Навка рассказала, как в их семье отмечают День всех
влюбленных. У олимпийской чемпионки по фигурному катанию и ее супруга -
пресс-секретаря президента России – не так много свободного времени. Поэтому
главное в этот день – оказаться вместе.
Подарок для Дмитрия Пескова Татьяна Навка еще не выбрала.
Она уверена, что ее супругу будет приятен любой знак внимания. А на вопрос, к
каким подаркам для своих вторых половинок стоит присмотреться мужчинам, которые
еще не определились с презентом, чемпионка затруднилась ответить.
"Честно, вот не ко мне, ничего не могу посоветовать.
Цветы, а самое главное, внимание и любовь. Тогда любящей женщине, как мне
кажется, любой будет знак внимания приятен", – считает .
14 февраля во многих странах мира отмечается
День святого Валентина – или День всех влюбленных. В этот день влюбленные
пары дарят друг другу цветы, игрушки и конфеты, а также "валентинки"
– небольшие открытки в форме сердца с признаниями в любви.
По словам Татьяны , у нее с Дмитрием Песковым сложилась
традиция: этот день проводить вместе. Если, конечно, не мешает работа, передает
iReactor.
Как писали Дни.Ру, Татьяне после напряженного труда перед новогодними праздниками удалось отдохнуть. Известная фигуристка признавалась: она так устала, что не могла даже думать о спорте. Недельный отпуск Навка провела в горизонтальном положении, отсыпалась и отъедалась.
В то же время, чемпионка отметила, что надолго затягивать такой пассивный отдых нельзя. По словам фигуристки, ее начнут мучить сильные боли. А спасают Навку от них только занятия йогой.