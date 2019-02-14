Татьяна Навка рассказала, как в их семье отмечают День всех влюбленных. У олимпийской чемпионки по фигурному катанию и ее супруга - пресс-секретаря президента России – не так много свободного времени. Поэтому главное в этот день – оказаться вместе.

Татьяна Навка рассказала, как в их семье отмечают День всехвлюбленных. У олимпийской чемпионки по фигурному катанию и ее супруга -пресс-секретаря президента России – не так много свободного времени. Поэтомуглавное в этот день – оказаться вместе.Подарок для Дмитрия Пескова Татьяна Навка еще не выбрала.Она уверена, что ее супругу будет приятен любой знак внимания. А на вопрос, ккаким подаркам для своих вторых половинок стоит присмотреться мужчинам, которыееще не определились с презентом, чемпионка затруднилась ответить."Честно, вот не ко мне, ничего не могу посоветовать.Цветы, а самое главное, внимание и любовь. Тогда любящей женщине, как мнекажется, любой будет знак внимания приятен", – считает .14 февраля во многих странах мира отмечаетсяДень святого Валентина – или День всех влюбленных. В этот день влюбленныепары дарят друг другу цветы, игрушки и конфеты, а также "валентинки"– небольшие открытки в форме сердца с признаниями в любви.По словам Татьяны , у нее с Дмитрием Песковым сложиласьтрадиция: этот день проводить вместе. Если, конечно, не мешает работа, передаетiReactor.Как писали Дни.Ру, Татьяне после напряженного труда перед новогодними праздниками удалось отдохнуть. Известная фигуристка признавалась: она так устала, что не могла даже думать о спорте. Недельный отпуск Навка провела в горизонтальном положении, отсыпалась и отъедалась.В то же время, чемпионка отметила, что надолго затягивать такой пассивный отдых нельзя. По словам фигуристки, ее начнут мучить сильные боли. А спасают Навку от них только занятия йогой.