Поклонники телесериала Во все тяжкие могут ликовать – у проекта появится полнометражное продолжение. Сначала оно выйдет в стриминг-сервисе Netflix, а затем – в кабельной сети AMC.

Поклонники телесериала "Во все тяжкие" могут ликовать – у проекта появится полнометражное продолжение. Сначала оно выйдет в стриминг-сервисе Netflix, а затем – в кабельной сети AMC, сообщает Variety.Снимать полнометражное продолжение сериала "Во все тяжкие" начали еще в ноябре 2018 года. В настоящий момент работа над проектом подходит к концу. Детали сюжета, впрочем, пока держатся в секрете.По некоторым данным, события фильма будут разворачиваться с того момента, на котором завершился сериал.Актер Аарон Пол заявил, что вернется к роли Джесси Пинкмана. Появится ли в новом фильме Брайан Крэнстон, сыгравший напарника Пинкмана Уолтера Уайта, неизвестно.Автор оригинального сериала Винс Гиллиган подтвердил, что станет сценаристом и режиссером картины. Дата премьеры полнометражного продолжения "Во все тяжкие" пока не называется.Ставший культовым сериал выходил в эфире телеканала AMC c 2008 по 2013 год. Главный герой шоу — школьный учитель химии Уолтер Уайт, страдающий неоперабельным раком легких. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить семью. Сериал получил 15 премий "Эмми" и два "Золотых глобуса".