Рита Дакота призналась, что после рождения дочери Мии крайне недовольна своим телом. Популярная исполнительница даже всерьез рассматривает липосакцию проблемных зон.

Рита Дакота призналась, что после рождения дочери Мии крайне недовольна своим телом. Популярная исполнительница даже всерьез рассматривает липосакцию проблемных зон.Мало кто помнит, но некоторое время назад занималась не только музыкой, но и разработкой фитнес-проекта, из которого ушла, когда у нее начались проблемы с мужем, певцом Владом Соколовским. Певица долго отмалчивалась, некоторые фанаты даже умудрились напридумывать всякие чудовищные вещи, однако сейчас Рита наконец прояснила ситуацию.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дакота объяснила, что покинула проект, потому что считает себя неподходящей для него. "После сложной послеродовой реабилитации, полного запрета на активный спорт одна только фраза "дружить с телом" вызывала у меня сардоническую улыбку. О какой дружбе может идти речь, если утром, я, просыпаюсь, смотрю на свои ноги и понимаю, что они не мои. Я, конечно, с юмором отношусь к своим недостаткам, но если бы мне можно было, я бы по три часа занималась в спортзале, пока не обрела бы тело, с которым хотелось бы искренне "дружить", – объяснила Рита Дакота.Окончательно певицу добило то обстоятельство, что Влад Соколовский после расставания с ней обрел счастье (недолгое) с фитнес-инструктором. "Вишенка на торте: бывший муж влюбился в фитнес-тренера с идеальным телом, и они счастливые тренируются вместе, а я по-прежнему встаю с кровати с хрустом в тазобедренных суставах и не могу таскать дочь на руках дольше минуты", – пожаловалась певица.Рита Дакота сообщила, что теперь со своим психологом на полном серьезе обсуждает липосакцию. "Мой психолог и реабилитолог искренне поддерживает меня в идее отсосать уже свои колени, икры и "тяжелый низ", если это сделает меня счастливой", – заявила артистка.Отметим, что подписчики неоднозначно отреагировали на откровения Риты Дакоты. "Рита, какая нахрен липосакция?", "У вас все получится💪", "Не знаю на сколько серьезные медицинские показания, но Не надо липосакции и ничего другого. Просто лежите на валике!", "Так это же конституция такая, вы и в 17 лет излишней худобой не отличались, тут уже хоть заотсасывайся, природа свое все равно возьмет", "Ты не видела тяжелый низ 😂", – высказались фанаты.