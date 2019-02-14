В воздухе чувствуется напряжение – осталось ровно два месяца до юбилея Аллы Пугачевой. Событие это беспрецедентное, поэтому примет всероссийский масштаб. Кажется, к 70-летию Примадонны готовятся все.

В воздухе чувствуется напряжение – осталось ровно два месяца до юбилея Аллы Пугачевой. Событие это беспрецедентное, поэтому примет всероссийский масштаб. Кажется, к 70-летию Примадонны готовятся все.По слухам, в любимой гримерной звезды в Кремлевском дворце непосредственно к концерту поменяют сантехнику. Она там и так хорошая, но певице будет приятно сидеть на новеньком унитазе и мыть руки из сияющего смесителя.Пугачева не хуже Мадонны, которая во время последнего концерта в России настаивала, чтобы фаянсовые изделия были новыми на всем ее маршруте. Заморская дива требовала и специальной обивки стен гримерки – у скромной Пугачевой, слава богу, нет таких странных капризов.За два дня до концерта планирует устроить банкет в центре Москвы, где соберется вся российская знать. Говорят, заказаны два полуторатонные грузовика для вывоза многочисленных презентов и охапок цветов.Что же будут дарить последней народной артистке Советского Союза? Певица Жасмин планирует преподнести дорогую сумочку, которая женщине всегда нужна. Художник Никас Сафронов порадует новой картиной. Посуда, ювелирные украшения, товары для здорового образа жизни – всему этому Пугачева обрадуется.Напомним, что воочию увидеть в ее юбилей смогут только богачи. Стоимость билетов на единственный концерт в Кремле у спекулянтов превышает 240 тысяч рублей, тогда как в кассу платили всего 70 тысяч...