В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Питсбург Пингвинз нанес поражение Эдмонтон Ойлерз 3:1. Нападающийпингвинов Евгений Малкин участия в матче не принимал.

В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Питсбург Пингвинз" нанес поражение "Эдмонтон Ойлерз" 3:1. Нападающий"пингвинов" Евгений Малкин участия в матче не принимал.В предыдущей встрече с "Филадельфие" Евгений был удален до конца матча, после чего был дисквалифицирован на один матч. Поэтому Малкин не смог выйти против "нефтяников". Но "пингвины" смогли одержать волевую победу 3:1 без одного из лидеров.Гости вышли вперед на пятой минуте после броска Леона Драйзайтля, но во втором периоде все резко изменилось. Броски Брайана Раста и Теодора Блюгера вывели "Питсбург" вперед. На 38 минуте лидер "Эдмонтона" Коннор Макдэвид не реализовал буллит. В конце третьего периода хозяева закрепили успех Джаред Маккан поразил пустые ворота и подвел итог – 3:1.