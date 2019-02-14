Ранее в соцсетях сообщили, что заболели 40 учащихся

Ранее в соцсетях сообщили, что заболели 40 учащихсяДепартамент здравоохранения Владимирской области решил опровергнуть слухи о массовом отравлении кадетов в Радужном. Ранее в соцсетях сообщили, что заболели 40 учащихся.«В Радужном в кадетском корпусе массовое заболевание детей. Возможно, отравление. Более 40 человек. Руководству учебного заведения пришёл приказ от администрации - срочно распустить кадетов по домам, чтобы обращались к врачам по месту жительства и не связывали случившееся с кадетским корпусом. Руководству велели гасить скандал», — информацию экс-сенатор Антон Беляков в соцсетях.Однако в облздраве уверены, что школьников отпустили домой «в связи с сезонным увеличением числа заболевших ОРВИ, чтобы не допустить распространения инфекции». Специалисты Роспотребнадзора подтвердили, что в кадетском корпусе была ротавирусная инфекция.На сайте кадетского корпуса сообщили, что в учебном заведении прошла санитарная обработка всех помещений. Кадетов обучали дистанционно. Планируется, что на учёбу школьники выйдут 17 февраля.