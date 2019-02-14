Рано или поздно Киев вынудит Москву реализовать грузинский
сценарий и тогда российские танки могут дойти до столицы Незалежной. Такого
развития событий не исключил декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий
Третьяков.
Рано или поздно Киев вынудит Москву реализовать грузинский
сценарий и тогда российские танки могут дойти до столицы Незалежной. Такого
развития событий не исключил декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий
Третьяков.
О том, что такое может случиться, эксперты предупреждали не
раз. Известно, что русские долго запрягают, но быстро едут. Когда-нибудь
терпение Москвы лопнет и власть будет вынуждена принять решение о защите наших
соотечественников на Украине. Об этом в России не раз говорили на самом высшем
уровне.
Виталий Третьяков в очередной раз подтвердил мысль о возможной
реализации грузинского сценария на Украине. По его мнению, произойти это может
в случае начала широкомасштабного наступления в Донбассе.
"Рано или поздно с украинской стороны кто-то пересечет серую
зону, и Россия не сможет не среагировать примерно так же, как она среагировала
в Грузии. Вопрос в том, дойдут ли в этом случае российские воинские части до
Киева, или где-то остановятся", – сказал Третьяков.
В свою очередь, главный редактор журнала "Арсенал
Отечества", полковник в отставке Виктор Мураховский напомнил горячим головам на
Украине, что военная мощь России значительно возросла за пять лет. В начале войны
в Донбассе у России в пяти пограничных с Украиной областях не было ни одной
воинской части. Москва тогда не считала Киев своим потенциальным противником, пишет издание "ПолитНавигатор".
Сейчас на границе с Украиной сформированы необходимые для
защиты наших рубежей военные группировки. Кроме того, с того периода прошла
довольно радикальная военная реформа, она продемонстрировала свою эффективность
по опыту боевых действий в Сирии, где работали не только наши
Воздушно-космические силы, но и Военно-морской флот, силы специальных операций,
силы РЭБ, всех видов разведки и военные советники, отметил Мураховский.