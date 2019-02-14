Рано или поздно Киев вынудит Москву реализовать грузинский сценарий и тогда российские танки могут дойти до столицы Незалежной. Такого развития событий не исключил декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

Рано или поздно Киев вынудит Москву реализовать грузинскийсценарий и тогда российские танки могут дойти до столицы Незалежной. Такогоразвития событий не исключил декан Высшей школы телевидения МГУ ВиталийТретьяков.О том, что такое может случиться, эксперты предупреждали нераз. Известно, что русские долго запрягают, но быстро едут. Когда-нибудьтерпение Москвы лопнет и власть будет вынуждена принять решение о защите нашихсоотечественников на Украине. Об этом в России не раз говорили на самом высшемуровне.Виталий Третьяков в очередной раз подтвердил мысль о возможнойреализации грузинского сценария на Украине. По его мнению, произойти это можетв случае начала широкомасштабного наступления в Донбассе."Рано или поздно с украинской стороны кто-то пересечет серуюзону, и Россия не сможет не среагировать примерно так же, как она среагировалав Грузии. Вопрос в том, дойдут ли в этом случае российские воинские части доКиева, или где-то остановятся", – сказал Третьяков.В свою очередь, главный редактор журнала "АрсеналОтечества", полковник в отставке Виктор Мураховский напомнил горячим головам наУкраине, что военная мощь России значительно возросла за пять лет. В начале войныв Донбассе у России в пяти пограничных с Украиной областях не было ни однойвоинской части. Москва тогда не считала Киев своим потенциальным противником, пишет издание "ПолитНавигатор".Сейчас на границе с Украиной сформированы необходимые длязащиты наших рубежей военные группировки. Кроме того, с того периода прошладовольно радикальная военная реформа, она продемонстрировала свою эффективностьпо опыту боевых действий в Сирии, где работали не только нашиВоздушно-космические силы, но и Военно-морской флот, силы специальных операций,силы РЭБ, всех видов разведки и военные советники, отметил Мураховский.