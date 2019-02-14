В ходе конфликта на парковке заведения неизвестный произвел в потерпевшего несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, и скрылся...

В полиции поступило заявление от 35-летнего приезжего мужчины, сотрудника охраны одного из ресторанов на Родчельской улице. Он рассказал, что в ходе конфликта на парковке заведения неизвестный произвел в него несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле.Потерпевшему оказана медицинская помощь в одной из городских больниц.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Литвина-Седого задержали подозреваемого – 32-летнего приезжего мужчину, работающего водителем такси. Установлено, что злоумышленник производил выстрелы из травматического пистолета, имея на него действующую лицензию, выданную на его имя. Пистолет изъят.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60