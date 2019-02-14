Для полноценной работы частных предпринимателей необходимо обеспечить качественное финансовое обслуживание.

Для полноценной работы частных предпринимателей необходимо обеспечить качественное финансовое обслуживание. Именно поэтому бизнесмены для сотрудничества выбирают надежные банковские предприятия. Одним из таких считается Модульбанк. Его основное направление деятельности – обслуживание представителей малого бизнеса. Он предоставляет свои услуги ИП и небольшим ООО.



Расчетно-кассовое обслуживание клиентов в этом банке имеет много преимуществ. Главными из них считаются:



минимально короткие сроки открытия счетов;



возможность использования удаленного обслуживания;



увеличенная длительность операционных дней;



применение разнообразных тарифов РКО;



невысокие комиссионные начисления за проводимые транзакции;



удобные и многофункциональные инструменты для бухгалтерских работников.



Для выполнения различных финансовых операций индивидуальным предпринимателям необходимо иметь свой счет в банке. Его открытие не занимает много времени, так как в деятельности сотрудников учреждения исключается проявление бюрократизма. От клиентов требуется предъявление минимального количества документов. Чтобы открыть счет для ИП в Модульбанке не нужно тратить время на посещение офиса финансового учреждения. Все формальности решаются в режиме онлайн. Для подписания договоров к клиентам выезжает специалист банка.



В процессе оформления расчетного счета в виртуальном пространстве, необходимо перейти на официальный сайт банка. Для осуществления обратных звонков клиент оставляет свою контактную информацию в предложенной электронной форме. Менеджер банка связывается с посетителем и оказывает помощь в создании личного кабинета. При этом клиенту передаются сведения для входа в интернет-банк, а также реквизиты нового расчетного счета. Доступ к нему ИП получают только после проверки документов и подписания договора по РКО.



Тарифы на сервисное обслуживание устанавливаются банком, в зависимости от уровня денежного оборота. Клиентам предлагаются стартовые, оптимальные и безлимитные виды платежей. Первый вариант – это идеальное решение для начинающих предпринимателей, так как в нем не предусматривается плата за обслуживание. Оптимальный тариф представляет собой ежемесячную уплату 490 рублей. Для клиентов, которые по корпоративным картам тратят более ста тысяч в месяц, предлагается бесплатное обслуживание. При использовании безлимитных тарифов отсутствует комиссия за перевод зарплаты и оформление платежных поручений.