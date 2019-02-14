Главный тренер английского футбольного клуба Тоттенхэм Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией.

Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".Встреча прошла в среду в Лондоне и завершилась со счетом 360 в пользу хозяев."Это была просто великолепная игра в исполнении моих футболистов. – сказал Почеттино, которого цитирует Sportbox.ru. — Парни заслужили самых лестных слов, потому что показали фантастическую игру. Мои игроки — герои".Наставник "Боруссии" Люсьен Фавр в свою очередь заявил, что его игроки сделали "Тоттенхэму" подарок."Такие отрезки в сезоне случаются, когда не очень хорошо дела складываются. – отметил он. — Необходимо провести детальный анализ ошибок и продолжить усердно работать".Ответный матч команды проведут 5 марта. Встреча состоится в Дортмунде.