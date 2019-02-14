Злоумышленник стал натравливать животных на потерпевшего, после чего распылил в лицо мужчины неизвестное вещество и скрылся с места происшествия...

«Оперативники ОМВД России по Тимирязевскому району задержали приезжего мужчину, подозреваемого в нанесении побоев», –сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 21-летний молодой человек. Со слов заявителя, в Локомотивном проезде между ним и мужчиной, который выгуливал двух собак бойцовской породы без намордника, возник словесный конфликт. Злоумышленник стал натравливать животных на потерпевшего, после чего распылил в лицо мужчины неизвестное вещество и скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался безработный 33-летний приезжий. По данному факту дознанием ОМВД России по Тимирязевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29