Злоумышленник вошел в детский сад, поднялся на третий этаж и похитил имущество в одном из помещений, после чего скрылся...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО совместно с коллегами из ОМВД России по Алексеевскому району задержали ранее судимого 31-летнего неработающего приезжего по подозрению в краже из детского сада», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию обратилась представительница дошкольного учреждения, расположенного на улице Кибальчича. По ее словам, из помещения детского сада неизвестный похитил ноутбук, принадлежащий организации.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Рижском переулке.Установлено, что подозреваемый вошел в детский сад, поднялся на третий этаж и похитил имущество в одном из помещений, после чего скрылся. Похищенным злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.Дознанием ОМВД России по Алексеевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29