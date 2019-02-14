Злоумышленник вошел в детский сад, поднялся на третий этаж и похитил имущество в одном из помещений, после чего скрылся...
«Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО совместно с коллегами из ОМВД России по Алексеевскому району задержали ранее судимого 31-летнего неработающего приезжего по подозрению в краже из детского сада», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В полицию обратилась представительница дошкольного учреждения, расположенного на улице Кибальчича. По ее словам, из помещения детского сада неизвестный похитил ноутбук, принадлежащий организации.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Рижском переулке.
Установлено, что подозреваемый вошел в детский сад, поднялся на третий этаж и похитил имущество в одном из помещений, после чего скрылся. Похищенным злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.
Дознанием ОМВД России по Алексеевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по СВАО
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