Сотрудниками полиции был задержан 39-летний приезжий, у которого при личном досмотре были обнаружены и изъяты 90 свертков из полимерного материала с веществом неизвестного происхождения...

«Оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства – героина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате оперативно-розыскных мероприятия сотрудниками полиции на Свободном проспекте был задержан 39-летний приезжий из ближнего зарубежья, у которого при личном досмотре были обнаружены и изъяты 90 свертков из полимерного материала с веществом неизвестного происхождения, общей массой около 200 граммов. Согласно результатам исследования части изъятого, вещество является наркотическим средством - героином, которое предназначалось для дальнейшего сбыта путем закладок.По данному факту следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73