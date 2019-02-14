На саммите в Сочи с участием глав России, Турции и Ирана произошло
несколько казусов, которые, впрочем, не повлияли на настроение политиков.
На саммите в Сочи с участием глав России, Турции и Ирана произошло
несколько казусов, которые, впрочем, не повлияли на настроение политиков.
Сначала на двустороннюю встречу с Владимиром Путиным опоздал
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В зал, где должны были начаться
переговоры, вошла турецкая делегация и российский лидер направился ей навстречу.
Но среди турецких гостей почему-то не оказалась президента. Путин оглянулся и с
недоумением протянул руку для приветствия одному из членов делегации.
Затем в начале встречи Владимира Путина с президентом Ирана
Хасаном Роухани возникли проблемы с системой
перевода. Встреча не могла начаться из-за неработающей аппаратуры. "Нет
перевода?" – поинтересовался Путин.
В ответ он получил недоуменное кивание
членов иранской делегации, представители которой попытались самостоятельно
разрешить возникшую техническую проблему. Пауза растянулась практически на
полторы минуты.
Наконец, во время протокольного фото у президента Ирана
возникла путаница. Хаса Роухани не сразу понял какую руку подавать для перекрестного
рукопожатия Владимиру Путину. У стоявшего с другой стороны от российского
президента Эрдогана такой проблемы не возникло.