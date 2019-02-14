На саммите в Сочи с участием глав России, Турции и Ирана произошло несколько казусов, которые, впрочем, не повлияли на настроение политиков.

На саммите в Сочи с участием глав России, Турции и Ирана произошлонесколько казусов, которые, впрочем, не повлияли на настроение политиков.Сначала на двустороннюю встречу с Владимиром Путиным опоздалпрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В зал, где должны были начатьсяпереговоры, вошла турецкая делегация и российский лидер направился ей навстречу.Но среди турецких гостей почему-то не оказалась президента. Путин оглянулся и снедоумением протянул руку для приветствия одному из членов делегации.Затем в начале встречи Владимира Путина с президентом ИранаХасаном Роухани возникли проблемы с системойперевода. Встреча не могла начаться из-за неработающей аппаратуры. "Нетперевода?" – поинтересовался Путин.В ответ он получил недоуменное киваниечленов иранской делегации, представители которой попытались самостоятельноразрешить возникшую техническую проблему. Пауза растянулась практически наполторы минуты.Наконец, во время протокольного фото у президента Иранавозникла путаница. Хаса Роухани не сразу понял какую руку подавать для перекрестногорукопожатия Владимиру Путину. У стоявшего с другой стороны от российскогопрезидента Эрдогана такой проблемы не возникло.